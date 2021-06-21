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Роспотребнадзор запретил загорать и купаться на подтопленных пляжах Крыма

Предписание, выданное ведомством, обусловлено ухудшением качества морской воды в некоторых районах.

21 июня, 11:34
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Роспотребнадзор распорядился временно приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших из-за подтоплений территориях Крыма и Севастополя. Об этом сообщается на сайте ведомства. Такое решение было принято для предотвращения вспышки инфекционных заболеваний. В течение какого срока будет действовать запрет на посещение, неизвестно.

"В связи с ухудшением качества морской воды межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях", — говорится в сообщении.

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В регионе организованы противоэпидемические мероприятия. Проводится контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей. Кроме того, жителей подтопленных территорий обеспечивают питьевой водой.

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Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет. В Ялте 22 и 23 июня объявлены нерабочими днями.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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