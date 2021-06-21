Роспотребнадзор запретил загорать и купаться на подтопленных пляжах Крыма

Роспотребнадзор распорядился временно приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших из-за подтоплений территориях Крыма и Севастополя. Об этом сообщается на сайте ведомства. Такое решение было принято для предотвращения вспышки инфекционных заболеваний. В течение какого срока будет действовать запрет на посещение, неизвестно.

"В связи с ухудшением качества морской воды межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях", — говорится в сообщении.

В регионе организованы противоэпидемические мероприятия. Проводится контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей. Кроме того, жителей подтопленных территорий обеспечивают питьевой водой.