Путин: Россияне на выборах поддержат тех кандидатов, которые служат Родине
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Как отметил глава государства, для настоящего парламентария служение Отечеству является высшей ценностью.
Российские избиратели на сентябрьских выборах в Госдуму РФ поддержат тех кандидатов, для которых служение Родине является приоритетом. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
"Уверен, что российские избиратели поддержат те партии, тех кандидатов на будущих выборах в сентябре, для которых служение Родине, Отечеству — это высшая ценность", — сказал российский лидер на встрече с депутатами Госдумы VII созыва.
Ранее Лайф рассказывал, что, по мнению Путина, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. Об этом он заявил во время выступления на съезде "Единой России" 19 июня. Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы. Позже секретарь генерального совета партии Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов.
Напомним, голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. При этом на придомовых территориях организовывать голосование не собираются.