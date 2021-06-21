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Путин: Россияне на выборах поддержат тех кандидатов, которые служат Родине

Как отметил глава государства, для настоящего парламентария служение Отечеству является высшей ценностью.

21 июня, 11:27
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Российские избиратели на сентябрьских выборах в Госдуму РФ поддержат тех кандидатов, для которых служение Родине является приоритетом. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

"Уверен, что российские избиратели поддержат те партии, тех кандидатов на будущих выборах в сентябре, для которых служение Родине, Отечеству — это высшая ценность", — сказал российский лидер на встрече с депутатами Госдумы VII созыва.

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Ранее Лайф рассказывал, что, по мнению Путина, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. Об этом он заявил во время выступления на съезде "Единой России" 19 июня. Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы. Позже секретарь генерального совета партии Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов.

Напомним, голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. При этом на придомовых территориях организовывать голосование не собираются.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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