Токсиколог объяснил, как не допустить отравления средством от комаров

Побочные продукты, появляющиеся при использовании средств от насекомых, очень опасны для человека, заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов. Например, так называемые спирали для отпугивания комаров нельзя разжигать в закрытом помещении. Вещества, появляющиеся в результате горения, накопившись, могут стать причиной головных болей. Те же фумигаторы не нужно ставить рядом с кроватью.

"Желательно подальше от кровати использовать химию, чтобы максимальная концентрация запаха была дальше. У некоторых людей это может спровоцировать мигрень", — предупредил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

Токсиколог уточнил, что летального исхода не будет, но навредить себе изрядно можно. Врач обратил внимание на то, что не сами репелленты негативно влияют, а их неправильное использование. Сертифицированная продукция не представляет никакой угрозы для здоровья человека. Прежде всего средства, предназначенные для обработки открытых участков кожи, не должны попадать на слизистую губ, глаз, носа, подчеркнул медик.