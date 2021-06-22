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Токсиколог объяснил, как не допустить отравления средством от комаров

Опасны не сами репелленты, а побочные продукты. К летальному исходу они не приведут, но головные боли вызвать способны.

22 июня, 04:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Побочные продукты, появляющиеся при использовании средств от насекомых, очень опасны для человека, заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов. Например, так называемые спирали для отпугивания комаров нельзя разжигать в закрытом помещении. Вещества, появляющиеся в результате горения, накопившись, могут стать причиной головных болей. Те же фумигаторы не нужно ставить рядом с кроватью.

"Желательно подальше от кровати использовать химию, чтобы максимальная концентрация запаха была дальше. У некоторых людей это может спровоцировать мигрень", — предупредил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

Токсиколог уточнил, что летального исхода не будет, но навредить себе изрядно можно. Врач обратил внимание на то, что не сами репелленты негативно влияют, а их неправильное использование. Сертифицированная продукция не представляет никакой угрозы для здоровья человека. Прежде всего средства, предназначенные для обработки открытых участков кожи, не должны попадать на слизистую губ, глаз, носа, подчеркнул медик.

Новые комары – переносчики лихорадки и гельминтов появились в России

Новые комары – переносчики лихорадки и гельминтов появились в России

А ранее Лайф сообщал, что в России появилось два вида опасных комаров, которые переносят лихорадку денге и энцефалит. Причиной нашествия опасных насекомых эксперт назвал потепление климата, а также туризм и активные международные грузоперевозки.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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