Раскрыты новые схемы обмана россиян с помощью "беспроцентных кредитов"

В связи с тем, что после коронавирусного кризиса выросла платёжеспособность россиян, увеличилась и активность мошенников, занимающихся "социальной инженерией". Об этом рассказал глава международной платёжной системы Visa в России Михаил Бернер. Обманщики выманивают деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита. Они просят предоставить данные банковской карты якобы для перечисления денег и оплаты комиссии за посреднические услуги, а затем списывают все деньги.

"В дополнение к уже привычным звонкам от якобы сотрудников банка во время первой волны пандемии мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот", — отметил Бернер в интервью РИА "Новости".

А также мошенники предлагают купить онлайн медицинские товары — маски и антисептики — с большими скидками, тем самым заставляя перевести деньги или выдать платёжную информацию. Самым эффективным способом борьбы с махинаторами Бернер назвал повышение финансовой грамотности населения.