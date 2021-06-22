Учёные обнаружили способность кофе снижать риск смерти

Употребление трёх-четырёх чашек кофе в день снижает риск хронических заболеваний печени на 20%. К такому выводу пришли британские учёные. В статье в журнале BMC Public Health говорится, что исследователи проанализировали данные почти 500 тысяч участников британского биобанка. В проекте всем участникам было от 40 до 69 лет. Почти 390 тысяч из них пили кофе, остальные — нет.

Анализ показал, что у тех, кто пил любое количество кофе и любого сорта, риск развития хронического заболевания печени или жировой болезни печени был на 20% ниже. У любителей кофе также на 49% ниже оказался риск смерти от хронического заболевания печени.

Как отметили учёные, эффект повышался по мере роста количества потребляемого кофе, но после уровня трех-четырех чашек в день уже не увеличивался.