Учёные обнаружили способность кофе снижать риск смерти
Оказалось, тот популярный напиток также сокращает вероятность хронических заболеваний печени.
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Употребление трёх-четырёх чашек кофе в день снижает риск хронических заболеваний печени на 20%. К такому выводу пришли британские учёные. В статье в журнале BMC Public Health говорится, что исследователи проанализировали данные почти 500 тысяч участников британского биобанка. В проекте всем участникам было от 40 до 69 лет. Почти 390 тысяч из них пили кофе, остальные — нет.
Анализ показал, что у тех, кто пил любое количество кофе и любого сорта, риск развития хронического заболевания печени или жировой болезни печени был на 20% ниже. У любителей кофе также на 49% ниже оказался риск смерти от хронического заболевания печени.
Как отметили учёные, эффект повышался по мере роста количества потребляемого кофе, но после уровня трех-четырех чашек в день уже не увеличивался.
Ранее онколог перечислил признаки, которые помогут распознать рак печени. Симптоматика может быть разной — всё зависит от расположения опухоли. Выявить заболевание на ранней стадии поможет регулярное обследование, напомнил врач.
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