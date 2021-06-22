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Учёные обнаружили способность кофе снижать риск смерти

Оказалось, тот популярный напиток также сокращает вероятность хронических заболеваний печени.

22 июня, 03:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Употребление трёх-четырёх чашек кофе в день снижает риск хронических заболеваний печени на 20%. К такому выводу пришли британские учёные. В статье в журнале BMC Public Health говорится, что исследователи проанализировали данные почти 500 тысяч участников британского биобанка. В проекте всем участникам было от 40 до 69 лет. Почти 390 тысяч из них пили кофе, остальные — нет.

Анализ показал, что у тех, кто пил любое количество кофе и любого сорта, риск развития хронического заболевания печени или жировой болезни печени был на 20% ниже. У любителей кофе также на 49% ниже оказался риск смерти от хронического заболевания печени.

Как отметили учёные, эффект повышался по мере роста количества потребляемого кофе, но после уровня трех-четырех чашек в день уже не увеличивался.

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Ранее онколог перечислил признаки, которые помогут распознать рак печени. Симптоматика может быть разной — всё зависит от расположения опухоли. Выявить заболевание на ранней стадии поможет регулярное обследование, напомнил врач.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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