Подросток, которого медведь убил в национальном парке "Ергаки" в Красноярском крае, шёл один. В местном отделении охотнадзора рассказали, что трагедия произошла возле озера Медвежье.

Согласно данным издания NGS24.RU, туристы наткнулись на медведя после того, как от группы отбился один из них. Двое пошли искать потерявшегося 16-летнего подростка. Они обнаружили его труп, возле которого сидел медведь.

Агрессивное животное сразу же напало на туристов. Один притворился мёртвым, что позволило избежать смерти и травм. Второй кинулся на животное с ножом. Ему удалось даже ранить медведя, но и сам он пострадал. Согласно предварительной информации, животное уже убили. Проверку по данному факту начал Следственный комитет.