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Депутат предложил увеличить разрешённую скорость на российских дорогах

По его мнению, к росту количества аварий это не приведёт. Призывы к снижению скорости он назвал дурацкой привычкой.

22 июня, 03:26
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Максимально разрешённую скорость на российских дорогах нужно повысить, считает член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он заявил, что нормы устанавливались десятки лет назад и уже устарели.

"Даже по платной трассе идёшь, над землёй по эстакаде, а там 90 км/ч, 60, 80. Это сбор денег, так как стоят камеры. Есть такое понятие — "категории дороги". Скорость должна соответствовать, потому что повышение скорости, как говорят учёные, не коррелирует с увеличением аварийности. Наоборот, когда скорость выше, поток идёт ровно", отметил депутат в интервью порталу Ura.ru.

По мнению Лысакова, в России почти на всех дорогах занижена разрешённая скорость. Он призвал создавать инфраструктуру для быстрого передвижения, а не усиливать ограничения.

"Ни развязок, ни инфраструктуры, ни освещения не надо делать, только скорость снижать. Это наша российская дурацкая привычка", — заключил депутат.

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Ранее Лайф писал, что дорожники предложили ввести штрафы за шипованные шины, а также ограничить скорость автомобилей на таких колёсах. Предложение направлено в МВД, Минтранс и Госдуму.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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