Депутат предложил увеличить разрешённую скорость на российских дорогах

Максимально разрешённую скорость на российских дорогах нужно повысить, считает член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он заявил, что нормы устанавливались десятки лет назад и уже устарели.

"Даже по платной трассе идёшь, над землёй по эстакаде, а там 90 км/ч, 60, 80. Это сбор денег, так как стоят камеры. Есть такое понятие — "категории дороги". Скорость должна соответствовать, потому что повышение скорости, как говорят учёные, не коррелирует с увеличением аварийности. Наоборот, когда скорость выше, поток идёт ровно", — отметил депутат в интервью порталу Ura.ru.

По мнению Лысакова, в России почти на всех дорогах занижена разрешённая скорость. Он призвал создавать инфраструктуру для быстрого передвижения, а не усиливать ограничения.

"Ни развязок, ни инфраструктуры, ни освещения не надо делать, только скорость снижать. Это наша российская дурацкая привычка", — заключил депутат.