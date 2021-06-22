Новый большой штраф для водителей предложено ввести в России
Предполагается, что для владельцев легковушек он составит до 20 тысяч рублей, а для сидящих за рулём грузовиков — уже 150 тысяч.
Фото © ТАСС / Наиль Фаттахов
Правительство поддержало идею введения штрафа за выброс мусора из автомобилей. Такой отзыв получила в кабмине инициатива Мосгордумы и Мособлдумы. Они выступили с предложением внести поправки в Кодекс об административной ответственности.
Предполагается, что штрафовать будут за выброс мусора в неположенном месте, зафиксированный на камеру. Как рассказал РГ председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, владельцу легкового авто придётся заплатить 10 тысяч рублей, грузового — 100 тысяч рублей. В случае повторного нарушения ставки вырастут до 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.
Газета отмечает, что нововведение предусматривает наказание не только для водителей. Штрафовать смогут также мусорящих в лесах и дачных посёлках. Инспекторам экологического надзора понадобится зафиксировать это на фото или видео.
Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили лишать водительских прав любителей дрифта. Видео с такими водителями нужно блокировать и удалять из соцсетей, считает эксперт.
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