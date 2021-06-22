Новый большой штраф для водителей предложено ввести в России

Правительство поддержало идею введения штрафа за выброс мусора из автомобилей. Такой отзыв получила в кабмине инициатива Мосгордумы и Мособлдумы. Они выступили с предложением внести поправки в Кодекс об административной ответственности.

Предполагается, что штрафовать будут за выброс мусора в неположенном месте, зафиксированный на камеру. Как рассказал РГ председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, владельцу легкового авто придётся заплатить 10 тысяч рублей, грузового — 100 тысяч рублей. В случае повторного нарушения ставки вырастут до 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.

Газета отмечает, что нововведение предусматривает наказание не только для водителей. Штрафовать смогут также мусорящих в лесах и дачных посёлках. Инспекторам экологического надзора понадобится зафиксировать это на фото или видео.