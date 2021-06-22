НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Новый большой штраф для водителей предложено ввести в России

Предполагается, что для владельцев легковушек он составит до 20 тысяч рублей, а для сидящих за рулём грузовиков — уже 150 тысяч.

22 июня, 03:03
<p>Фото © ТАСС / Наиль Фаттахов</p>

Фото © ТАСС / Наиль Фаттахов

Правительство поддержало идею введения штрафа за выброс мусора из автомобилей. Такой отзыв получила в кабмине инициатива Мосгордумы и Мособлдумы. Они выступили с предложением внести поправки в Кодекс об административной ответственности.

Предполагается, что штрафовать будут за выброс мусора в неположенном месте, зафиксированный на камеру. Как рассказал РГ председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, владельцу легкового авто придётся заплатить 10 тысяч рублей, грузового — 100 тысяч рублей. В случае повторного нарушения ставки вырастут до 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.

Газета отмечает, что нововведение предусматривает наказание не только для водителей. Штрафовать смогут также мусорящих в лесах и дачных посёлках. Инспекторам экологического надзора понадобится зафиксировать это на фото или видео.

В России предложили ввести дубайскую систему оплаты штрафов ГИБДД

В России предложили ввести дубайскую систему оплаты штрафов ГИБДД

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили лишать водительских прав любителей дрифта. Видео с такими водителями нужно блокировать и удалять из соцсетей, считает эксперт.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Съездил за пивом: В Саратовской области водитель не заметил, как сбил старушку с клюкой, и скрылся с места ДТП

вчера в 10:32

Автоэксперт спрогнозировал рост спроса на ОСАГО из-за отмены обязательного техосмотра

вчера в 19:43

Депутат предложил увеличить разрешённую скорость на российских дорогах

сегодня в 03:26

Учёные обнаружили способность кофе снижать риск смерти

сегодня в 03:51

Apple прекратила производство одной из моделей iPhone из-за низкого спроса

сегодня в 03:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1