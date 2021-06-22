Россия направила США предложения по итогам встречи Путина и Байдена
Москва хочет выстраивать продуктивные и равноправные отношения с американскими коллегами.
Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Денис Акишев
Россия конструктивно настроена на выстраивание продуктивных и равноправных отношений с США. Такое мнение высказал посол РФ в Америке Анатолий Антонов.
"Хочу подчеркнуть конструктивный настрой российской стороны к выстраиванию равноправных, прагматических отношений с США. На сегодняшний день все зависит от политической воли США, готовы ли они на деле реализовать те положительные слова, которые были сказаны двумя президентами в Женеве", – заявил Антонов.
Он также сообщил, что направила США предложения по итогам встречи Путина и Байдена. Не исключено, что Россия и США начнут диалог по визам, а также продолжат обсуждать вопросы безопасности.
Ранее в США рассказали о начале диалога с Россией по стратегической стабильности. В американской администрации отметили, что президент Джо Байден обозначил цели, которых хотел достичь на саммите в Женеве. Это определение сфер, в которых две страны смогут работать вместе на основе взаимных интересов.
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