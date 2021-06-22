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Россия направила США предложения по итогам встречи Путина и Байдена

Москва хочет выстраивать продуктивные и равноправные отношения с американскими коллегами.

22 июня, 01:57
<p>Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Денис Акишев</p>

Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Денис Акишев

Россия конструктивно настроена на выстраивание продуктивных и равноправных отношений с США. Такое мнение высказал посол РФ в Америке Анатолий Антонов.

"Хочу подчеркнуть конструктивный настрой российской стороны к выстраиванию равноправных, прагматических отношений с США. На сегодняшний день все зависит от политической воли США, готовы ли они на деле реализовать те положительные слова, которые были сказаны двумя президентами в Женеве", – заявил Антонов.

Он также сообщил, что направила США предложения по итогам встречи Путина и Байдена. Не исключено, что Россия и США начнут диалог по визам, а также продолжат обсуждать вопросы безопасности.

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Ранее в США рассказали о начале диалога с Россией по стратегической стабильности. В американской администрации отметили, что президент Джо Байден обозначил цели, которых хотел достичь на саммите в Женеве. Это определение сфер, в которых две страны смогут работать вместе на основе взаимных интересов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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