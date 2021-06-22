Россия направила США предложения по итогам встречи Путина и Байдена

Россия конструктивно настроена на выстраивание продуктивных и равноправных отношений с США. Такое мнение высказал посол РФ в Америке Анатолий Антонов.

"Хочу подчеркнуть конструктивный настрой российской стороны к выстраиванию равноправных, прагматических отношений с США. На сегодняшний день все зависит от политической воли США, готовы ли они на деле реализовать те положительные слова, которые были сказаны двумя президентами в Женеве", – заявил Антонов.

Он также сообщил, что направила США предложения по итогам встречи Путина и Байдена. Не исключено, что Россия и США начнут диалог по визам, а также продолжат обсуждать вопросы безопасности.