В США рассказали о начале диалога с Россией по стратегической стабильности

В рамках решений, принятых на саммите в Женеве, США и Россия начинают диалог по стратегической стабильности, консультации начнутся в ближайшие недели. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По мнению представителя американской администрации, президент Соединённых Штатов Джо Байден ясно обозначил цели, которых хотел достичь на переговорах в Женеве. В частности, "это определение сфер, в которых США и Россия могут работать совместно на основе взаимных интересов", уточнила она.

"Мы открыли диалог по стратегической стабильности. Часть обсуждений касалась необходимости продолжить консультации на уровне госсекретаря США. Обсуждения начнутся в ближайшие недели", — сказала пресс-секретарь Белого дома.