В США рассказали о начале диалога с Россией по стратегической стабильности
В американской администрации отметили, что президент Джо Байден обозначил цели, которых хотел достичь на саммите в Женеве. Это определение сфер, в которых две страны смогут работать вместе на основе взаимных интересов.
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В рамках решений, принятых на саммите в Женеве, США и Россия начинают диалог по стратегической стабильности, консультации начнутся в ближайшие недели. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По мнению представителя американской администрации, президент Соединённых Штатов Джо Байден ясно обозначил цели, которых хотел достичь на переговорах в Женеве. В частности, "это определение сфер, в которых США и Россия могут работать совместно на основе взаимных интересов", уточнила она.
"Мы открыли диалог по стратегической стабильности. Часть обсуждений касалась необходимости продолжить консультации на уровне госсекретаря США. Обсуждения начнутся в ближайшие недели", — сказала пресс-секретарь Белого дома.
Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток – 2". При этом там подчеркнули, что американский лидер Джо Байден не собирается вводить ограничительные меры в отношении "европейских союзников и друзей".
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