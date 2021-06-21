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Бизнесмен Михаил Гуцериев подпал под санкции ЕС против Белоруссии

В Евросоюзе подчеркнули, что предприниматель является давним другом Александра Лукашенко с большим влиянием в политической элите республики.

21 июня, 16:31
<p>Фото © ТАСС / Андрей Епихин</p>

Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Под санкции Евросоюза против Белоруссии подпал российский бизнесмен, владелец промышленно-финансовой группы "Сафмар" Михаил Гуцериев. Такая информация опубликована на официальном правовом портале ЕС.

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В документе дано объяснение причинам попадания Гуцериева в санкционный список. В частности, отмечается, что в Белоруссии предприниматель обладает бизнес-интересами в энергосфере, добыче карбоната калия и в гостиничной индустрии. Как отметили в Брюсселе, он тесно связан дружбой с Александром Лукашенко.

"Он — давний друг Александра Лукашенко, и благодаря этому он сконцентрировал значительное богатство и влияние среди политической элиты Белоруссии", — отмечается в документе.

Также из документа следует, что группа компаний "Сафмар" якобы помогла Лукашенко во время "энергетического кризиса между Россией и Белоруссией в начале 2020 года", поставляя нефть в страну. Сообщается, что Гуцериев активно поддерживал белорусского президента во время споров с Москвой, дарил ему "роскошные подарки", а также неоднократно финансировал предприятия по всей Белоруссии.

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Напомним, что Евросоюз ранее расширил санкции против Белоруссии: в чёрный список попали ещё 78 физических и восемь юридических лиц. Также Совет ЕС согласовал рестрикции, под которые подпадут семь секторов экономики страны. В основном будет затронута область нефтехимии, ограничат экспорт калийных удобрений.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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