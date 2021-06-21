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Канада и Великобритания присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии

Так, Соединённое Королевство вводит ограничения в отношении "Белаэронавигации" и нефтяной компании республики. А под рестрикции североамериканской страны подпало 17 жителей и пять организаций.

21 июня, 15:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Канада и Великобритания присоединились к санкциям Евросоюза и США против Белоруссии из-за нарушений прав человека. Об этом говорится в заявлениях Министерств иностранных дел государств.

Отмечается, что в чёрный список Оттавы попало 17 жителей Белоруссии и пять организаций. А ограничения Лондона коснулись 11 физических лиц, в числе которых командующий ВВС республики Игорь Голуб и его заместитель Андрей Гурцевич, глава Минобороны Виктор Хренин, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, гендиректор "Белаэронавигации" Леонид Чуро. Также Великобритания ввела санкции против предприятия "Белаэронавигация", на которое британские власти возлагают ответственность за инцидент с самолётом Ryanair, и BNK Ltd, которая подконтрольна государственной Белорусской нефтяной компании (БНК).

Ещё семь европейских стран закрыли небо для белорусских авиакомпаний

Ещё семь европейских стран закрыли небо для белорусских авиакомпаний

ЕС, Канада, Великобритания и США выступили с совместным заявление, в котором отметили, что такие действия были предприняты в ответ на экстренную посадку самолёта авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, а также арест сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги.

Страны также призвали президента Белоруссии Александра Лукашенко "полностью сотрудничать с международным расследованием событий 23 мая, немедленно отпустить политических заключённых, реализовать все рекомендации независимой экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ, а также начать всеобъемлющий и подлинный политический диалог между властями и представителями демократической оппозиции и гражданского общества под эгидой ОБСЕ".

США ввели санкции против 16 граждан Белоруссии и пяти юридических лиц

США ввели санкции против 16 граждан Белоруссии и пяти юридических лиц

Ранее Лайф рассказывал, что Евросоюз ввёл санкции против 78 физических и восьми юридических лиц Белоруссии. Так, в чёрном списке оказались такие крупные предприятия, как Минский автомобильный завод и Белорусский автомобильный завод.

Также сегодня Европейский союз ещё на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции против Крыма и Севастополя, они предполагают ограничение экономических отношений ЕС с этими субъектами России. Представитель МИД РФ Мария Захарова уже назвала это решение Брюсселя "поиском любимых граблей".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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