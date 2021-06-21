Ещё семь европейских стран закрыли небо для белорусских авиакомпаний

Ещё семь европейских государств запретили полёты лайнеров белорусских авиакомпаний над своей территорией. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС.

"Страны-кандидаты [на вступление в Союз] Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также страны европейской зоны свободной торговли — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия — присоединились к решению Совета ЕС", — указано в заявлении.

Вышеперечисленные государства вводят ограничения в отношении Белоруссии, аналогичные тем, что были приняты странами — членами Евросоюза, из солидарности с Брюсселем.

Запрет на полёты авиакомпаний Белоруссии в небе над Евросоюзом вступил в силу 5 июня в 01:00 по мск. Напомним, соответствующий документ был опубликован Европейским советом. Теперь самолётам белорусских авиаперевозчиков запрещено садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС. При этом ограничения не касаются гуманитарных рейсов, аварийных и экстренных случаев.