Ещё семь европейских стран закрыли небо для белорусских авиакомпаний
Под исключения подпадут только гуманитарные рейсы, а также ситуации, когда речь идёт об экстренных и аварийных случаях.
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Ещё семь европейских государств запретили полёты лайнеров белорусских авиакомпаний над своей территорией. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС.
"Страны-кандидаты [на вступление в Союз] Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также страны европейской зоны свободной торговли — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия — присоединились к решению Совета ЕС", — указано в заявлении.
Вышеперечисленные государства вводят ограничения в отношении Белоруссии, аналогичные тем, что были приняты странами — членами Евросоюза, из солидарности с Брюсселем.
Запрет на полёты авиакомпаний Белоруссии в небе над Евросоюзом вступил в силу 5 июня в 01:00 по мск. Напомним, соответствующий документ был опубликован Европейским советом. Теперь самолётам белорусских авиаперевозчиков запрещено садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС. При этом ограничения не касаются гуманитарных рейсов, аварийных и экстренных случаев.
Напомним, решение ЕС ввести очередной пакет индивидуальных санкций и рассмотреть экономические меры против Белоруссии последовало после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair. Лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки он был задержан.
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