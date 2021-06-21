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Ещё семь европейских стран закрыли небо для белорусских авиакомпаний

Под исключения подпадут только гуманитарные рейсы, а также ситуации, когда речь идёт об экстренных и аварийных случаях.

21 июня, 12:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ещё семь европейских государств запретили полёты лайнеров белорусских авиакомпаний над своей территорией. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС.

"Страны-кандидаты [на вступление в Союз] Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также страны европейской зоны свободной торговли — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия — присоединились к решению Совета ЕС", — указано в заявлении.

Евросоюз решил ввести новые санкции против Минска без ущерба для белорусов

Евросоюз решил ввести новые санкции против Минска без ущерба для белорусов

Вышеперечисленные государства вводят ограничения в отношении Белоруссии, аналогичные тем, что были приняты странами членами Евросоюза, из солидарности с Брюсселем.

Запрет на полёты авиакомпаний Белоруссии в небе над Евросоюзом вступил в силу 5 июня в 01:00 по мск. Напомним, соответствующий документ был опубликован Европейским советом. Теперь самолётам белорусских авиаперевозчиков запрещено садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС. При этом ограничения не касаются гуманитарных рейсов, аварийных и экстренных случаев.

Евросоюз анонсировал новые санкции против Белоруссии

Евросоюз анонсировал новые санкции против Белоруссии

Напомним, решение ЕС ввести очередной пакет индивидуальных санкций и рассмотреть экономические меры против Белоруссии последовало после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair. Лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки он был задержан.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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