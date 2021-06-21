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"Слова Заремы — абсолютное враньё": Бывший гендиректор "Спартака" ответил на обвинения в клевете

По словам экс-руководителя клуба, у него были хорошие отношения с Доменико Тедеско, который покинул клуб по окончании прошлого сезона.

21 июня, 12:21
<p>Фото © Sport-Express / TASS</p>

Фото © Sport-Express / TASS

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее работавший на аналогичном посту в московском "Спартаке", назвал недостоверными высказывания о нём Заремы Салиховой, жены владельца столичного клуба Леонида Федуна. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Ранее Салихова в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак заявила, что Газизов, работая в "Спартаке", говорил ей и Федуну, что возглавлявший клуб Доменико Тедеско является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам Заремы, сам немецкий специалист опроверг эту информацию.

"Слова Заремы — абсолютное враньё. Мне неприятно говорить на эту тему. Все вокруг знают, что эта история является ложью. Тедеско хорошо поработал в "Спартаке", мы отлично расстались. У меня нет никакого разделения по половому или религиозному признаку. Я совершенно в этом спокоен", — сказал Газизов.

"Он говорил, что Тедеско — гей": Жена Федуна предъявила претензии бывшему гендиректору "Спартака"

"Он говорил, что Тедеско — гей": Жена Федуна предъявила претензии бывшему гендиректору "Спартака"

Тедеско покинул "Спартак" в мае после завоевания серебряных медалей на чемпионате России. Своё решение тренер объяснил желанием проводить больше времени с семьёй. В июне красно-белый клуб возглавил португалец Руй Витория.

Газизов занимал пост генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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