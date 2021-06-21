Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, заявила, что бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов распространял информацию о нетрадиционной сексуальной ориентации экс-наставника команды Доменико Тедеско. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак.

"Газизов постоянно устраивал Тедеско какие-то неприятности. Доменико, как европеец, об этом вообще никогда не скажет. Газизов с августа мне с Леонидом говорил, что Тедеско — нетрадиционной ориентации. Просто он один раз услышал, как я в разговоре с агентством по подбору гувернёров сказала, что мне самое главное — чтобы был не гей. Он понял — ага, вот как можно избавиться!" — заявила Салихова.

По словам супруги Федуна, Тедеско в разговоре с ней опроверг подобную информацию. Он сказал, что не показывал фотографии жены и дочки, поскольку оберегал их от излишнего внимания.

Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".