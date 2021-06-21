Онищенко рассказал россиянам, как выжить в мегаполисе в жару

В жару нужно меньше бывать на солнце, питаться лёгкими для усвоения блюдами и поменьше пребывать в местах скопления людей. Об этом в беседе с Лайфом рассказал бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Как можно меньше надо быть на солнцепёке и обязательно носить головной убор. Надо строго соблюдать питьевой режим, потому что человек много потеет, жидкость выходит и кровь сгущается. Следующее: питаться пищей нежирной и не животного, а растительного происхождения, различными маслами. Такая еда легко усваивается, и нагрузка меньше", — объяснил парламентарий.

По словам Онищенко, людям с заболеваниями сердца, диабетикам и страдающим эндокринными заболеваниями необходимо соблюдать щадящий режим. Также нужно остерегаться кондиционеров из-за опасности пневмонии.

Работодателям Онищенко рекомендовал перевести сотрудников на сокращённый рабочий день. Вдобавок к этому в период коронавируса россиянам дополнительно стоит избегать мест скопления людей, особенно в душных помещениях.

"Работодателям, заботясь о своих сотрудниках, следует не держать их на работе, а можно перейти на сокращённый рабочий день. Можно разрывать рабочий день: в утренние часы и вечерние. Конечно же, особенно учитывая, что сейчас коронавирусная проблема во многих регионах, меньше надо пребывать в местах скопления людей, особенно в душных помещениях", — объяснил Онищенко.