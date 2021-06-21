Расправившегося с 15-летней девушкой за отказ в поцелуе подростка проверят на вменяемость
Родители молодого человека давно заметили, что с их сыном творится что-то неладное. Парень стал агрессивно себя вести, но почему-то так и не обратился за помощью к психиатру.
Фото © LIFE
17-летнего подростка из Пензенской области, которого ранее арестовали по обвинению в убийстве восьмиклассницы, отправили на психиатрическую экспертизу. Об этом Лайфу сообщил источник.
По нашим данным, родители арестованного подростка давно заметили, что с их сыном творится что-то неладное. Парень стал агрессивно себя вести, но почему-то так и не обратился за помощью к психиатру. По словам нашего собеседника, после совершения преступления подросток сразу же позвонил матери, и через несколько минут она приехала к нему на место трагедии. При этом женщина скрывает мобильный телефон сына, утверждая, что его у неё якобы нет.
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В ближайшее время следователи планируют провести обыски у родителей подростка и изъять все электронные носители. Сам молодой человек минимум два месяца по решению суда будет находиться в СИЗО.
Напомним, вечером 17 июня подозреваемый вызвался проводить школьницу до дома. По дороге между подростками возник конфликт, в ходе которого парень нанёс девушке смертельные травмы. По предварительным данным, молодой человек довёл девочку до дома и на прощание хотел поцеловать её, на что получил отказ и в порыве злости жестоко расправился с несовершеннолетней подругой. Как ранее писал Лайф, парня обнаружили рядом с полураздетым телом девушки, но попытку изнасилования он отрицает.
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