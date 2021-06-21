Расправившегося с 15-летней девушкой за отказ в поцелуе подростка проверят на вменяемость

17-летнего подростка из Пензенской области, которого ранее арестовали по обвинению в убийстве восьмиклассницы, отправили на психиатрическую экспертизу. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, родители арестованного подростка давно заметили, что с их сыном творится что-то неладное. Парень стал агрессивно себя вести, но почему-то так и не обратился за помощью к психиатру. По словам нашего собеседника, после совершения преступления подросток сразу же позвонил матери, и через несколько минут она приехала к нему на место трагедии. При этом женщина скрывает мобильный телефон сына, утверждая, что его у неё якобы нет.

В ближайшее время следователи планируют провести обыски у родителей подростка и изъять все электронные носители. Сам молодой человек минимум два месяца по решению суда будет находиться в СИЗО.