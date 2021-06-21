Второклассница насмотрелась порно и с друзьями на практике выяснила, что такое секс
Мама юной соблазнительницы была уверена, что видео на сайтах для взрослых смотрит её супруг. Сама девочка призналась, что ей не хватает родительского внимания.
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В Приморье второклассница вместе с друзьями восьми и девяти лет после просмотра порнографических видео решила на практике узнать, что такое секс. Об этом Лайфу сообщил источник.
Как нам стало известно, восьмилетняя девочка услышала по телевизору слово "секс" и загуглила, что же это такое. В Сети она насмотрелась роликов порнографического содержания. Видео для взрослых девочке очень понравились. Она показала записи школьным приятелям и уговорила попробовать повторить то, что на экране вытворяют порномодели.
От теории к практике малолетние школьники перешли на стройке, где уединились, чтобы их никто не "спалил". У младшего мальчика повторить за взрослыми мужчинами не получилось, а вот у старшего — частично.
Впоследствии мать девочки обратилась в полицию, заявив, что её дочь изнасиловал неизвестный. Следователи же установили реальные обстоятельства произошедшего, выяснив, что именно девочка была инициатором интима.
Школьница рассказала обо всём полицейским, а в беседе с психологом, расплакавшись, призналась в отсутствии внимания со стороны матери. Девочка живёт с мамой и отчимом, старшим братом и трёхлетней сестрой. Что интересно, родительница юной соблазнительницы призналась — видела в истории браузера, что кто-то сидит на порносайтах, но была уверена, что это муж, и закатывала ему истерики.
Мать девочки планирует отвести чадо к психологу и психиатру, а также переехать в другой город, поскольку, по её мнению, произошедшее является позором. С родителями всех участников произошедшего провели профилактические беседы. Возраста уголовной ответственности никто из троицы не достиг, поэтому все будут поставлены на учёт в ПДН.
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Ранее стало известно, что депутат из Омской области Алексей Анищенко, недавно признавшийся в интимной близости со школьницей, стал подозреваемым по делу его супруги о съёмке и распространении порнографических роликов с участием подростков.
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