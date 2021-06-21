Угрожавший ножом сотруднику кинотеатра безработный антиковидник оказался популярной фитнес-моделью
В столицу дебошир приехал из Санкт-Петербурга. Отметим, что в "Инстаграме" на него подписано почти 50 тысяч человек. Кроме того, судя по соцсетям, молодой человек имеет собственную линейку спортивной одежды.
Давид Лурс. Фото © Соцсети
Дебошир, который угрожал ножом сотруднику кинотеатра в центре Москвы в ответ на просьбу надеть маску, оказался популярным бодибилдером и фитнес-моделью Давидом Лурсманашвили, известным как Давид Лурс. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Отметим, что в "Инстаграме" на Давида подписано 48,5 тысячи человек, а в описании профиля указано, что он, ко всему прочему, является актёром. Также, судя по социальным сетям, у 26-летнего бодибилдера есть собственная линия спортивной одежды и нижнего белья. Кроме того, молодой человек появлялся на телевидении и знаком с некоторыми российскими звёздами, например с Ефимом Шифриным.
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Напомним, между сотрудником заведения и посетителем возник конфликт из-за нарушения последним масочного режима. Дебошира уже задержала полиция. Инцидент произошёл вечером в минувшую субботу, 19 июня.
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