Угрожавший ножом сотруднику кинотеатра безработный антиковидник оказался популярной фитнес-моделью

Дебошир, который угрожал ножом сотруднику кинотеатра в центре Москвы в ответ на просьбу надеть маску, оказался популярным бодибилдером и фитнес-моделью Давидом Лурсманашвили, известным как Давид Лурс. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отметим, что в "Инстаграме" на Давида подписано 48,5 тысячи человек, а в описании профиля указано, что он, ко всему прочему, является актёром. Также, судя по социальным сетям, у 26-летнего бодибилдера есть собственная линия спортивной одежды и нижнего белья. Кроме того, молодой человек появлялся на телевидении и знаком с некоторыми российскими звёздами, например с Ефимом Шифриным.