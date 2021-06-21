США ввели санкции против 16 граждан Белоруссии и пяти юридических лиц

Соединённые Штаты расширили санкции против Белоруссии — в "чёрный список" попали ещё 16 физических и пять юридических лиц. Об этом сообщается на сайте американского Минфина. Отмечается, что подобное решение было принято в связи с "эскалацией ситуации с серьёзными нарушениями прав человека" в республике.

Так, согласно опубликованным данным, под ограничения подпали Комитет государственной безопасности (КГБ), Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренние войска республики, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

США также ввели санкции против Натальи Эйсмонт — пресс-секретаря белорусского президента Александра Лукашенко. В "чёрном списке" теперь числится спикер верхней палаты парламента республики Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский.