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США ввели санкции против 16 граждан Белоруссии и пяти юридических лиц

Так, в "чёрный список", в частности, попали пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, начальник милиции Минска Михаил Гриб, генпрокурор Андрей Швед и другие.

21 июня, 15:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Соединённые Штаты расширили санкции против Белоруссии — в "чёрный список" попали ещё 16 физических и пять юридических лиц. Об этом сообщается на сайте американского Минфина. Отмечается, что подобное решение было принято в связи с "эскалацией ситуации с серьёзными нарушениями прав человека" в республике.

Так, согласно опубликованным данным, под ограничения подпали Комитет государственной безопасности (КГБ), Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренние войска республики, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

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США также ввели санкции против Натальи Эйсмонт — пресс-секретаря белорусского президента Александра Лукашенко. В "чёрном списке" теперь числится спикер верхней палаты парламента республики Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский.

Генпрокурор республики Андрей Швед также подпал под ограничения Вашингтона. Вместе с ним — глава КГБ Иван Тертель и командующий внутренними белорусскими войсками Николай Карпенков.

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Ранее Евросоюз ввёл санкции против 78 физических и восьми юридических лиц Белоруссии. Так, в чёрном списке оказались такие крупные предприятия, как Минский автомобильный завод и Белорусский автомобильный завод. Также Европейский союз ещё на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции против Крыма и Севастополя, они предполагают ограничение экономических отношений ЕС с этими субъектами России. Представитель МИД РФ Мария Захарова уже назвала это решение Брюсселя "поиском любимых граблей".


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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