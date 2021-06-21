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Стало известно о способности коронавируса изменять клетки крови

В ходе исследования учёные выяснили, что CoViD-19 может влиять на размер и жёсткость красных и белых кровяных телец. Это, в свою очередь, может привести к окклюзии сосудов, эмболии лёгких, а также дефициту кислорода в клетках.

21 июня, 14:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Коронавирусная инфекция нового типа способна изменять клетки крови. К такому выводу пришли учёные из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии. Результаты их исследования опубликовал Biophysical Journal.

"Мы обнаружили значительные изменения в жёсткости лимфоцитов, размере моноцитов, размере и деформируемости нейтрофилов, а также неоднородности деформации и размера эритроцитов", — приводит издание заявление медиков.

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В ходе исследования специалисты изучили более четырёх миллионов клеток крови от 17 пациентов с острым течением CoViD-19, 14 выздоравливающих и 24 здоровых людей из контрольной группы. По данным медиков, у ряда пациентов клетки крови стали прежними только спустя месяцы после полного выздоровления.

Специалисты считают, что эти изменения могут привести к окклюзии сосудов (ограничение их проходимости. — Прим. Лайфа), эмболии лёгких (закупорка лёгочной артерии. — Прим. Лайфа), а также дефициту кислорода в клетках. Однако исследователи подчеркнули, что это распространяется не на всех, а лишь на незначительную часть пациентов.

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Ранее врач раскрыла новую смертельную тактику CoViD-19. Симптомы заболевания сегодня разительно отличаются от прежней клинической картины, отметила специалист. По её словам, медикам приходится оперативно искать новые схемы лечения, так как старые алгоритмы уже не работают.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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