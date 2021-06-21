Стало известно о способности коронавируса изменять клетки крови

Коронавирусная инфекция нового типа способна изменять клетки крови. К такому выводу пришли учёные из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии. Результаты их исследования опубликовал Biophysical Journal.

"Мы обнаружили значительные изменения в жёсткости лимфоцитов, размере моноцитов, размере и деформируемости нейтрофилов, а также неоднородности деформации и размера эритроцитов", — приводит издание заявление медиков.

В ходе исследования специалисты изучили более четырёх миллионов клеток крови от 17 пациентов с острым течением CoViD-19, 14 выздоравливающих и 24 здоровых людей из контрольной группы. По данным медиков, у ряда пациентов клетки крови стали прежними только спустя месяцы после полного выздоровления.

Специалисты считают, что эти изменения могут привести к окклюзии сосудов (ограничение их проходимости. — Прим. Лайфа), эмболии лёгких (закупорка лёгочной артерии. — Прим. Лайфа), а также дефициту кислорода в клетках. Однако исследователи подчеркнули, что это распространяется не на всех, а лишь на незначительную часть пациентов.