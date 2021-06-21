В Москве предложили открыть CoViD-free кальянные

Ассоциация кальянной индустрии предлагает открыть в столице CoViD-free кальянные. Авторы инициативы вдохновились аналогичным экспериментом, который было предложено провести в заведениях общественного питания города.

"Сейчас мы готовим предложение по организации "бесковидных" кальянных заведений, в которых услуга будет предоставляться исключительно вакцинированным посетителям", — сказал директор ассоциации Артём Николашин в интервью ТАСС.

По его словам, работу CoViD-free кальянных предлагается организовывать на базе московских клубов. Николашин отметил, что в России в настоящее время функционирует свыше 20 тысяч специализированных заведений, которые чётко соблюдают все санитарные и противопожарные нормы. Кроме того, отрасль также обеспечивает рабочими местами сотни тысяч граждан, например, только в Москве заняты около 210 тысяч человек.

Напомним, согласно действующему указу мэра Москвы Сергея Собянина, курить кальяны в столице нельзя в помещениях кафе, баров и ресторанов.