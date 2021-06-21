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В Москве предложили открыть CoViD-free кальянные

Они могут работать на базе столичных клубов, отметил автор инициативы. По его словам, в России в настоящее время функционирует свыше 20 тысяч шиша-баров, которые чётко соблюдают все санитарные и противопожарные нормы.

21 июня, 14:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ассоциация кальянной индустрии предлагает открыть в столице CoViD-free кальянные. Авторы инициативы вдохновились аналогичным экспериментом, который было предложено провести в заведениях общественного питания города.

"Сейчас мы готовим предложение по организации "бесковидных" кальянных заведений, в которых услуга будет предоставляться исключительно вакцинированным посетителям", — сказал директор ассоциации Артём Николашин в интервью ТАСС.

В Москве продолжается приём заявок на создание CoViD-free-зон в ресторанах

В Москве продолжается приём заявок на создание CoViD-free-зон в ресторанах

По его словам, работу CoViD-free кальянных предлагается организовывать на базе московских клубов. Николашин отметил, что в России в настоящее время функционирует свыше 20 тысяч специализированных заведений, которые чётко соблюдают все санитарные и противопожарные нормы. Кроме того, отрасль также обеспечивает рабочими местами сотни тысяч граждан, например, только в Москве заняты около 210 тысяч человек.

Напомним, согласно действующему указу мэра Москвы Сергея Собянина, курить кальяны в столице нельзя в помещениях кафе, баров и ресторанов.

В Москве рассказали о режиме работы ресторанов с "бесковидными зонами"

В Москве рассказали о режиме работы ресторанов с "бесковидными зонами"

Ранее было названо количество ресторанов, готовых создать CoViD-free-зоны в Москве. Предложений о создании свободных от инфекции мест на других объектах торговли и сферы услуг пока не поступало, однако власти будут иметь в виду эту возможность.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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