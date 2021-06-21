Офтальмолог рассказала о рисках использования контактных линз в жару

Людям с нарушениями зрения в жаркую погоду лучше носить очки, так как использование контактных линз может привести к травме глаза. Об этом заявила врач-офтальмолог доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с телеканалом "Звезда".

"В жаркую солнечную погоду контактные линзы — это плохой способ коррекции, потому что в силу повышенной испаряемости уменьшается прослойка слёзной плёнки и вот этой среды влажной между контактной линзой и глазной поверхностью", — пояснила врач.

Сокращение этой прослойки приводит к тому, что линза находится в более плотном контакте с роговицей, на поверхности которой из-за этого появляются микроэрозии. По словам Шиловой, компенсировать уменьшение слёзной плёнки не всегда получается даже увлажняющими каплями. Офтальмолог советует на время жаркой погоды отказаться от линз или хотя бы сократить время их ношения.