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В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда граждан

Ранее подобная мера была принята в ряде российских регионов. Нововведение не коснётся тех россиян, кто имеет медицинские противопоказания.

21 июня, 14:06
<p>Фото © ТАСС / Михаил Солунин</p>

Фото © ТАСС / Михаил Солунин

В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавируса власти Нижегородской области объявили о необходимости вакцинировать не менее 60% работников сферы образования, торговли и услуг, транспорта, а также госслужащих и правоохранителей. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону.

"В срок до 25 июля 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 25 августа 2021 года — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников", — отмечено в документе.

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Добавим, что постановление коснётся работников следующих сфер услуг:

  • ЖКХ
  • МФЦ
  • Образование и здравоохранение
  • Энергетика
  • Транспортные услуги
  • Театры и кинотеатры
  • Правоохранительные органы
  • Общественное питание
  • Салоны красоты
  • Финансовые организации
  • Почтовые отделения
  • Детские комнаты

Люди, имеющие медицинские противопоказания, могут не вакцинироваться.

Также указано, что с населением необходимо активнее вести разъяснительную работу, отдельно обращая внимание на проведение прививок. Власти организуют дополнительные пункты вакцинации, контролируя потоки людей, с целью избежать скоплений.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области зафиксировано почти 122 тысячи случаев заражения коронавирусом, 115 тысяч человек выздоровели, 4 тысячи умерли. С мая в регионе увеличилось количество заболевших в возрасте от 18 до 65 лет.

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Ранее в Кремле подчеркнули, что вакцинация, как и ревакцинация, от коронавируса в России является неизбежной. Приоритетным является мнение не российских властей, а позиция учёных и медиков.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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