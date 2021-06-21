В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда граждан

В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавируса власти Нижегородской области объявили о необходимости вакцинировать не менее 60% работников сферы образования, торговли и услуг, транспорта, а также госслужащих и правоохранителей. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону.

"В срок до 25 июля 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 25 августа 2021 года — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников", — отмечено в документе.

Добавим, что постановление коснётся работников следующих сфер услуг: ЖКХ

МФЦ

Образование и здравоохранение

Энергетика

Транспортные услуги

Театры и кинотеатры

Правоохранительные органы

Общественное питание

Салоны красоты

Финансовые организации

Почтовые отделения

Детские комнаты

Люди, имеющие медицинские противопоказания, могут не вакцинироваться.

Также указано, что с населением необходимо активнее вести разъяснительную работу, отдельно обращая внимание на проведение прививок. Власти организуют дополнительные пункты вакцинации, контролируя потоки людей, с целью избежать скоплений.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области зафиксировано почти 122 тысячи случаев заражения коронавирусом, 115 тысяч человек выздоровели, 4 тысячи умерли. С мая в регионе увеличилось количество заболевших в возрасте от 18 до 65 лет.