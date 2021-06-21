В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда граждан
Ранее подобная мера была принята в ряде российских регионов. Нововведение не коснётся тех россиян, кто имеет медицинские противопоказания.
Фото © ТАСС / Михаил Солунин
В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавируса власти Нижегородской области объявили о необходимости вакцинировать не менее 60% работников сферы образования, торговли и услуг, транспорта, а также госслужащих и правоохранителей. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону.
"В срок до 25 июля 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 25 августа 2021 года — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников", — отмечено в документе.
Добавим, что постановление коснётся работников следующих сфер услуг:
- ЖКХ
- МФЦ
- Образование и здравоохранение
- Энергетика
- Транспортные услуги
- Театры и кинотеатры
- Правоохранительные органы
- Общественное питание
- Салоны красоты
- Финансовые организации
- Почтовые отделения
- Детские комнаты
Люди, имеющие медицинские противопоказания, могут не вакцинироваться.
Также указано, что с населением необходимо активнее вести разъяснительную работу, отдельно обращая внимание на проведение прививок. Власти организуют дополнительные пункты вакцинации, контролируя потоки людей, с целью избежать скоплений.
По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области зафиксировано почти 122 тысячи случаев заражения коронавирусом, 115 тысяч человек выздоровели, 4 тысячи умерли. С мая в регионе увеличилось количество заболевших в возрасте от 18 до 65 лет.
Ранее в Кремле подчеркнули, что вакцинация, как и ревакцинация, от коронавируса в России является неизбежной. Приоритетным является мнение не российских властей, а позиция учёных и медиков.
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