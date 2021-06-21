Девушка решила сделать красивый снимок в фонтане и погибла от удара током

Несчастный случай произошёл ночью 21 июня в белорусском городе Докшицы. Там молодая девушка погибла от удара током, опустив ноги в фонтан. 23-летняя студентка всего лишь пыталась сделать красивое фото, сообщает сайт "Наша Нива" .

Трагедия произошла на центральной площади города. В местном РОВД подтвердили факт гибели девушки. Когда приехала скорая, она была уже мертва.

Ранее Лайф писал, как мальчик из Львова отметил 12-летие и через день погиб на экскурсии, пытаясь сделать селфи у водопада. Известно, что ученик львовской школы отправился вместе с классом на экскурсию в популярное у туристов место. Ребят сопровождали пятеро взрослых, но трагедии избежать не удалось. Мальчик решил сделать красивый кадр на фоне водопада Каменки, но поскользнулся и упал.