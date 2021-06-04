Мальчик из Львова отметил 12-летие и через день погиб на экскурсии, пытаясь сделать селфи у водопада
Ученик львовской школы отправился вместе с классом на экскурсию в популярное у туристов место. Ребят сопровождали пятеро взрослых, но трагедии избежать не удалось. Мальчик решил сделать красивый кадр на фоне водопада Каменки, но поскользнулся и упал.
Фото © Соцсети
Увидев, что произошло, учителя бросились школьнику на помощь, однако добраться до него не смогли. Через десять минут на место прибыли спасатели и достали мальчика из-под дерева, за которое он успел зацепиться, пишет 24tv.ua. Медики оказались бессильны и вскоре констатировали его смерть.
Фото © Соцсети
За день до трагического инцидента школьник отметил свой день рождения. Ему исполнилось 12 лет. "Уже 12! Поздравляю!! Здоровья и счастливой судьбы!" — поздравила мальчика в "Фейсбуке" мама, не подозревая, что уже завтра ей придётся сообщить о его гибели. Убитая горем женщина написала, что последнее фото сына в её телефоне — кадр, где он сидит перед праздничным тортом.
Сегодня мой ребёнок поехал на школьную экскурсию.. и больше не вернулся. Вчера ему исполнилось 12 лет, а сегодня его уже нет со мной.. с нами... боль такая, что не описать словами...
Фото © Соцсети
У 45-летней классной руководительницы после трагедии случился сердечный приступ, её отправили в реанимацию. 53-летний учитель христианской этики, который пытался спасти мальчика, наглотался воды и получил переохлаждение. Он тоже доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлёкшем смерть несовершеннолетнего.
По словам Василия Приндака, директора заповедника, в котором произошло несчастье, на территории водопада есть предупредительные знаки и ограждения, которые мальчик проигнорировал. Однако, по рассказам местных, надписи на табличках стёрлись, а заграждения превратились в труху.
Комментариев: 0