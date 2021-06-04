Мальчик из Львова отметил 12-летие и через день погиб на экскурсии, пытаясь сделать селфи у водопада

Ученик львовской школы отправился вместе с классом на экскурсию в популярное у туристов место. Ребят сопровождали пятеро взрослых, но трагедии избежать не удалось. Мальчик решил сделать красивый кадр на фоне водопада Каменки, но поскользнулся и упал.