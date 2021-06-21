Организаторов вечеринки на Северном речном вокзале могут оштрафовать на миллион рублей

Организаторам вечеринки на Северном речном вокзале Москвы грозит крупный штраф за нарушение антиковидных мер. Видео © Соцсети

Московской промокоманде Techno Rooms, организовавшей масштабную вечеринку на Северном речном вокзале, грозит штраф до одного миллиона рублей за грубые нарушения действующих антикоронавирусных мер. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский. Записями с мероприятия тусовщики активно делились в соцсетях.

"В ходе ежедневных контрольных мероприятий сотрудниками ОАТИ на территории Северного речного вокзала зафиксированы массовые скопления людей на вечеринке, организованной командой Techno Rooms. Выявлены грубые нарушения посетителями мероприятия требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты", — сказал Поповский.

Главный инспектор ОАТИ также указал, что организаторы вечеринки не приняли необходимые для соблюдения посетителями санитарно-эпидемиологических требований меры. По его словам, за вышеупомянутые нарушения представителям промогруппы грозит штраф до 300 тысяч рублей. При этом сумма увеличится до одного миллиона рублей в случае, если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей.