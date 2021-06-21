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Умер поэт-метареалист Александр Ерёменко

Лауреат премии имени Бориса Пастернака скончался в возрасте 70 лет. Причины смерти не называются.

21 июня, 13:14
<p>Александр Ерёменко. Скриншот © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=S_vV8PsgAnQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube</a> / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=S_vV8PsgAnQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Театр "Мастерская П. Фоменко"</a></p>

Александр Ерёменко. Скриншот © YouTube / Театр "Мастерская П. Фоменко"

Умер поэт-метареалист Александр Ерёменко. Об этом сообщила его жена Галина Рыбакова.

"Только что ушёл из жизни поэт Александр Ерёменко", — написала она в "Фейсбуке".

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Причины смерти пока не сообщаются. Отметим, что в начале мая поэт попал в реанимацию с двусторонней бактериальной пневмонией в тяжёлом состоянии, коронавирус у него не подтвердился. Кроме того, как указывает Рыбакова, у автора была онкология.

Александр Ерёменко родился в 1950 году в деревне Гоношихе Алтайского края. Он работал литературным сотрудником в районной газете, а позже переехал в Москву, где вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым создал литературную группу "метаметафористов". Поэт был представителем метареализма — течения в конце XX века. Из-под его руки вышли сборники стихов "Горизонтальная страна", "Инварианты", "На небеса взобравшийся старатель" и другие. А в 2002 году Ерёменко был удостоен премии имени Бориса Пастернака.

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Ранее Лайф рассказывал, что на 85-м году жизни умер журналист Анатолий Лысенко. Режиссёр и продюсер, возглавлявший ОТР, долгое время болел. Заслуженного журналиста похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище столицы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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