Умер поэт-метареалист Александр Ерёменко. Об этом сообщила его жена Галина Рыбакова.

"Только что ушёл из жизни поэт Александр Ерёменко", — написала она в "Фейсбуке".

Причины смерти пока не сообщаются. Отметим, что в начале мая поэт попал в реанимацию с двусторонней бактериальной пневмонией в тяжёлом состоянии, коронавирус у него не подтвердился. Кроме того, как указывает Рыбакова, у автора была онкология.

Александр Ерёменко родился в 1950 году в деревне Гоношихе Алтайского края. Он работал литературным сотрудником в районной газете, а позже переехал в Москву, где вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым создал литературную группу "метаметафористов". Поэт был представителем метареализма — течения в конце XX века. Из-под его руки вышли сборники стихов "Горизонтальная страна", "Инварианты", "На небеса взобравшийся старатель" и другие. А в 2002 году Ерёменко был удостоен премии имени Бориса Пастернака.