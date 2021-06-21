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Военная академия имени Фрунзе загорелась в центре Москвы

По предварительным данным, возгорание произошло в одном из кабинетов на третьем этаже. В результате происшествия никто не пострадал, сейчас на месте продолжают работать экстренные службы.

21 июня, 13:02

Военная академия имени Фрунзе загорелась в центре Москвы. Видео © LIFE

В центре Москвы произошёл пожар в здании Военной академии имени Фрунзе, его оперативно ликвидировали. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении Лайфа.

По предварительной информации, возгорание на площади 30 квадратов произошло в кабинете на третьем этаже.

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По словам очевидцев, сначала из здания академии валил густой чёрный дым, после чего сменился на белый. Возгорание уже ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал, сейчас на месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске произошёл пожар на АГЗС, на его тушение у сотрудников МЧС ушло несколько часов. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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