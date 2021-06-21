Военная академия имени Фрунзе загорелась в центре Москвы
По предварительным данным, возгорание произошло в одном из кабинетов на третьем этаже. В результате происшествия никто не пострадал, сейчас на месте продолжают работать экстренные службы.
Военная академия имени Фрунзе загорелась в центре Москвы. Видео © LIFE
В центре Москвы произошёл пожар в здании Военной академии имени Фрунзе, его оперативно ликвидировали. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении Лайфа.
По предварительной информации, возгорание на площади 30 квадратов произошло в кабинете на третьем этаже.
По словам очевидцев, сначала из здания академии валил густой чёрный дым, после чего сменился на белый. Возгорание уже ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал, сейчас на месте продолжают работать экстренные службы.
Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске произошёл пожар на АГЗС, на его тушение у сотрудников МЧС ушло несколько часов. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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