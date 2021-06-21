Военная академия имени Фрунзе загорелась в центре Москвы. Видео © LIFE

В центре Москвы произошёл пожар в здании Военной академии имени Фрунзе, его оперативно ликвидировали. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении Лайфа.

По предварительной информации, возгорание на площади 30 квадратов произошло в кабинете на третьем этаже.

По словам очевидцев, сначала из здания академии валил густой чёрный дым, после чего сменился на белый. Возгорание уже ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал, сейчас на месте продолжают работать экстренные службы.