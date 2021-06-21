Ветераны в преддверии годовщины начала ВОВ вспомнили первый день войны. Видео © "Волонтёры Победы"

Ветераны Великой Отечественной войны в преддверии 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР рассказали, каким было 22 июня 1941 года. Своими воспоминаниями они поделились с активистами "Единой России" и движения "Волонтёры Победы". В ролике снялись Мор Ильич Вольфовский, Александр Филиппович Тимофеев, Игорь Николаевич Антипенко и Иван Григорьевич Кушнеренко, заслуги которых перед Отечеством неоценимы.

"Это дата, которую в жизни забыть невозможно. Детство кончилось. И сейчас не могу спокойно вспоминать, столько же полегло нас там", — поделился Игорь Николаевич Антипенко.

По воспоминаниям ветеранов, 22 июня в 41-м году выдалось солнечным воскресным днём, который был омрачён громкими объявлениями о том, что началась война.

"Сколько было жертв, сколько издевательств. Историю нельзя переписать. То, что было, то останется!" — подчеркнул Иван Григорьевич Кушнеренко.

В свою очередь Мор Ильич Вольфовский отметил, что прекрасно, когда люди живут в мирное время. Он добавил, что общество должно делать всё возможное, чтобы сохранить этот мир и не допустить повторения ужасных событий Великой Отечественной войны.