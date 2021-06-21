"Дата, которую забыть невозможно": Ветераны в преддверии годовщины начала Великой Отечественной вспомнили первый день войны
Они призвали жителей России делать всё возможное, чтобы страшные события тех лет, которые унесли жизни миллионов людей, никогда не повторились.
Ветераны в преддверии годовщины начала ВОВ вспомнили первый день войны. Видео © "Волонтёры Победы"
Ветераны Великой Отечественной войны в преддверии 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР рассказали, каким было 22 июня 1941 года. Своими воспоминаниями они поделились с активистами "Единой России" и движения "Волонтёры Победы". В ролике снялись Мор Ильич Вольфовский, Александр Филиппович Тимофеев, Игорь Николаевич Антипенко и Иван Григорьевич Кушнеренко, заслуги которых перед Отечеством неоценимы.
"Это дата, которую в жизни забыть невозможно. Детство кончилось. И сейчас не могу спокойно вспоминать, столько же полегло нас там", — поделился Игорь Николаевич Антипенко.
Песков объяснил, почему статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны Путин написал на немецком языке
По воспоминаниям ветеранов, 22 июня в 41-м году выдалось солнечным воскресным днём, который был омрачён громкими объявлениями о том, что началась война.
"Сколько было жертв, сколько издевательств. Историю нельзя переписать. То, что было, то останется!" — подчеркнул Иван Григорьевич Кушнеренко.
В свою очередь Мор Ильич Вольфовский отметил, что прекрасно, когда люди живут в мирное время. Он добавил, что общество должно делать всё возможное, чтобы сохранить этот мир и не допустить повторения ужасных событий Великой Отечественной войны.
Ранее Лайф рассказывал, что канцлер Германии Ангела Меркель назвала поводом для стыда для немцев день начала Великой Отечественной войны. По её словам, ФРГ стремится сохранить память о том, что произошло в годы Второй мировой ради миллионов жертв войны и их потомков.
Комментариев: 0