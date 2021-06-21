Блок экс-президента Армении Кочаряна не признал итоги парламентских выборов
Его члены намерены обратиться в Конституционный суд. А во вторник, 22 июня, по этому вопросу будет созвана пресс-конференция.
Роберт Кочарян. Фото © ТАСС/AP
Блок "Армения" экс-президента республики Роберта Кочаряна не признаёт итогов внеочередных парламентских выборов. Об этом заявил представитель альянса, глава партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян в беседе с местным изданием Tert.am.
"Блок "Армения" <...> обратится в Конституционный суд", — сообщил Акопян.
Он также отметил, что во вторник, 22 июня, по этому вопросу будет созвана пресс-конференция.
Напомним, по результатам голосования партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна набрала достаточное количество голосов на выборах, чтобы самостоятельно формировать правительство. У неё 53,92%. Согласно предварительным данным, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,04%. На третьем месте идёт блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна с показателем 5,23%.
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