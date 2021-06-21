Блок экс-президента Армении Кочаряна не признал итоги парламентских выборов

Блок "Армения" экс-президента республики Роберта Кочаряна не признаёт итогов внеочередных парламентских выборов. Об этом заявил представитель альянса, глава партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян в беседе с местным изданием Tert.am.

"Блок "Армения" <...> обратится в Конституционный суд", — сообщил Акопян.

Он также отметил, что во вторник, 22 июня, по этому вопросу будет созвана пресс-конференция.