Месть подаётся с пожаром: кто может стоять за огненным салютом в Лужниках

Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании по адресу Лужнецкая набережная, дом 2/4 поступило в 17:36.

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К этому моменты площадь пожара уже составляла около 150 квадратных метров, огонь успел перекинуться на соседнее здание. Раскаты залпов салюта оказались такой силы, что были слышны за пару километров от Лужников. В небо поднимался густой чёрный столб дыма, небо вокруг которого блестело от густых вспышек зарядов.

Долгое время разлетающаяся во все стороны горящая пиротехника не давала пожарным полноценно приступить к тушению огня. К вечеру площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. В итоге пожару присудили третий ранг сложности.

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На борьбу с огнём приехали 135 сотрудников МЧС, привлекли пожарный катер и три специальных вертолёта. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина штаб по тушению возгорания на Лужнецкой набережной возглавил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Примерно в 19:15 залпы прекратились, пожарные наконец смогли локализовать пламя. Полностью погасить огонь удалось лишь к 21:40. К этому времени стало известно об объёме запасов пиротехники на складе — 15 тонн.

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По предварительной информации, пострадали три человека — двое пожарных и один рабочий.

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Госавтоинспекция вводила в этом районе ограничения.

— На место происшествия направили экипажи дорожно-патрульной службы. На данном участке вводится ограничение движения транспорта на двух полосах из трёх в каждом направлении, — говорится в твиттере автоинспекции.

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По факту пожара началось расследование. Предварительно, причиной возгорания стало замыкание электричества на складе фейерверков, однако следователи будут отрабатывать и криминальные версии. Согласно одной из них, пожар мог быть заказным. Следователи намерены проверить разные компании и возможные конфликты интересов.

Лайф выяснил, что в этом районе есть складские комплексы, где хранят продукцию фирмы, специализирующиеся на фейерверках. Например, одна из компаний работает под брендом "Ба-бах". Владелец магазина — ИП Васькин Сергей Сергеевич. Год назад 39-летний коммерсант судился с другим индивидуальным предпринимателем, Анищенко Дмитрием Александровичем, за название магазина.

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Анищенко оказался владельцем товарного знака "Ба-бах" и утверждал, что Васькин незаконно присвоил зарегистрированное имя и использовал его в качестве названия своих точек. Он через суд потребовал от Васькина убрать любые упоминания слова, а также возместить ему нанесённый ущерб в размере пяти миллионов рублей.