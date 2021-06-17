Официальная биография Андреевой-Янской впечатляет: помимо головокружительного взлёта по карьерной лестнице девушка успела получить четыре диплома о высшем образовании, включая "военное планирование" Военной академии Генштаба. Имеет благодарность от министра строительства и ЖКХ, знак отличия МЧС и медаль Минобороны.

Она родом из подмосковной Истры, где её многие годы знали как Татьяну Песчинскую. Отсюда будущий топ-менеджер "Роскосмоса" отправилась покорять столицу. Судя по всему, она росла в семье кадровых военных, поскольку неоднократно меняла школы: училась то в Железноводске, что в Ставропольском крае, то в Москве, то в Истре.

Фотографии Татьяны Андреевой-Янской исчезли из публичного доступа. Сейчас и.о. замдиректора "Роскосмоса" не стремится к известности. Фото © Facebook / Татьяна Андреева-Янская

Таблетки и БАДы

Тогда планы на жизнь у девушки были другими. Лайф нашёл старое резюме Песчинской, согласно которому в 2007 году она окончила "лечебное дело" в Первом меде — университете им. Сеченова.

Ещё во время учёбы она работала торговым представителем в компании по производству медпрепаратов "Промомед", учредителем которой была американская компания "Промомед" из Нью-Йорка.

Кроме того, девушка трудилась провизором, менеджером по работе с ключевыми клиентами, продавала лекарства, БАДы, антидепрессанты, медоборудование и лечебную косметику. Всё это время она активно откликалась на вакансии крупных фармацевтических и косметологических компаний.

При этом Песчинская заботилась о будущей карьере, постоянно повышала уровень знаний и свои конкурентные преимущества. Так, после учёбы в мединституте она поступила на заочное отделение МФЮА по специальности "финансы и кредит", которое окончила в 2010 году.

Владимир Таллер. Фото © ТАСС / Максим Шеметов

В десятых годах Песчинскую заметил известный телепродюсер, член Академии российского телевидения Владимир Таллер. Он взял её менеджером в свой продюсерский центр "ТВМ Групп". В то время компания могла похвастаться собственным эфирным ТВ-каналом, двумя радиостанциями, газетой и специализированным журналом "Медиапрофи".

Песчинская работала в одном из офисов на Калужской площади и выросла там до руководителя проектного направления. Кстати, позже компания была реорганизована и продолжила деятельность под названием "Медиа профи ХХI".

Госслужба зовёт

В 2013 году вчерашний менеджер по продажам медпрепаратов оказалась в Госстрое (сейчас Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. — Прим. Лайфа), где за три неполных года доросла до замначальника отдела экономики строительства, а также ведущего советника Департамента финансов Минстроя России.

Через год после начала работы в госструктуре Песчинская получила благодарность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В 2015 году девушка закончила учёбу в Финансовом университете при Правительстве России ("Госпрограммы Российской Федерации и проектное управление при их реализации"), к этому времени у неё появились новая фамилия — Андреева-Янская и знак отличия от МЧС "За заслуги".

В 2018 году она стала выпускницей РАНХиГС ("Организация строительного процесса"). А в 2019 году окончила Военную академию Генштаба по программе "Военное планирование" и получила медаль Минобороны "Генерал армии Комаровский".

Вероятно, было за что, потому как гражданский персонал Вооружённых сил РФ обычно имеет право на "Комаровского" спустя 15 лет службы в воинских частях и организациях расквартирования и обустройства войск, а военнослужащие — спустя 10.

Медаль "Генерал армии Комаровский". Фото © Военторг "Военпро"

Лайф обнаружил, что Татьяна Андреева-Янская входит в состав совета директоров акционерного общества "Ипромашпром". Это проектный институт, занимающийся разработкой проектно-сметной документации для проведения реконструкции и технического перевооружения предприятий ракетно-космической промышленности.

Предприятие практически полностью принадлежит Гагику Закаряну — российскому банкиру, председателю совета директоров банка "Юнистрим".

Кредитная история

Следует отметить, что, предположительно, с 2012 года будущий специалист по финансам и кредитам набирала небольшие кредиты в Сбербанке. По крайней мере, один из них мог быть на сумму около миллиона рублей.

По какой-то причине к 2015-му заёмщица обслуживать долги перестала и, возможно, поэтому в начале 2016 года Сбербанк обратился в Истринский городской суд с иском к Андреевой-Янской о расторжении кредитного договора и полном погашении задолженности.

Любовь зла

Лайф выяснил, что поручителем по некоторым кредитам выступил некий Сергей Андреев-Янский. Это 61-летний мужчина, развлекающий подписчиков своих соцсетей различными ковидными лайфхаками.

Но ещё в нулевых он возглавлял фирму, занимавшуюся лесозаготовкой и строительством, катался на немецком седане BMW 540 и владел квартирой в историческом центре Москвы — на улице Петровка, в доме № 26 1876 года постройки.

Сергей Андреев-Янский. Фото © Facebook / Sergey Andreyev-Jansky

В 2010 году на его странице в "Фейсбуке" появилась отметка "В отношениях", а с 2014-го он перестал платить налоги. Согласно данным Федеральной налоговой службы, на сегодняшний день Андреев-Янский задолжал почти 675 тыс. рублей налогов, в его отношении открыто 10 делопроизводств на сумму в 155 тысяч. Кстати, последний комментарий к его постам в соцсети Татьяна оставила 6 декабря 2015 года. Сейчас оба отсутствуют друг у друга в списках друзей.

Космические деньги

Проблемы с долгами преследовали Андрееву-Янскую вплоть до 2017 года, пока она не попала в госкорпорацию к Дмитрию Рогозину, причём сразу на должность замдиректора Департамента организации капитального строительства.

Согласно декларациям о доходах, за неполный 2017-й она успела заработать 5,2 млн рублей. В 2018 году — уже почти 8,5 млн, в 2019-м — на должности директора департамента — почти 11,4 млн рублей. Данных о заработке Андреевой-Янской за прошлый год пока нет, однако, скорее всего, он будет ещё больше, ведь в 2020-м она стала исполнительным директором "Роскосмоса".

Татьяна Андреева-Янская на строительстве объекта "Роскосмоса". Фото © Facebook / Татьяна Андреева-Янская

Песчинская будет курировать строительство многострадального и скандального космодрома Восточный. Этот объект в Амурской области возводят с 2012 года. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2014 — 2018 годах было выявлено 17 тыс. эпизодов хищения бюджетных денег, срываются сроки, не выплачиваются зарплаты. Всего ущерб от преступлений, совершённых в эти годы, оценивается в 11 млрд рублей. При этом государству удалось вернуть лишь 3,5 млрд. По фактам преступлений возбуждено 140 уголовных дел, осуждено 50 человек.

В 2019 году президент России Владимир Путин признал, что в полной мере порядок на строительстве космодрома навести не удалось.