Несколько дней назад глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин устроил разнос своим московским подчинённым за волокиту по делу скандально известной столичной клиники "Медицина 24/7". Это произошло после его встречи с потерпевшими, которые рассказали о том, как персонал клиники якобы насильно удерживает их родственников и вымогает деньги. По данным Лайфа, под горячую руку Бастрыкина попали высокопоставленные следователи в подразделениях СКР по Симоновскому району и Южному административному округу Москвы. Делом, возбуждённым по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека", теперь занимается Главное следственное управление СКР.

По всем случаям смертей пациентов в "Медицине 24/7" назначены новые экспертизы. 11 июня в клинике прошли обыски.

Здоровье или смерть

Скандальную известность "Медицина 24/7" получила два года назад после странной смерти известного телепродюсера Владимира Арцибашева. Но это оказалось только вершиной айсберга. Вскоре появились обращения и других потерпевших.

Например, после пребывания в клинике умерла 71-летняя жена академика Нурбея Гулиа — Тамара. Её родственники тоже считают, что женщину довели до смерти в "Медицине 24/7", причём самым жестоким образом.





14 апреля Тамара Гулиа попала в элитную клинику с подозрением на онкологию. Женщине нужно было сдать анализы, но в государственных больницах были очереди, а "Медицина 24/7" находилась рядом с домом. Высокие ценники не испугали родственников — напротив, они казались гарантией высокого качества. Странности, по их словам, начались сразу же после помещения пациентки в стационар, куда она пришла в добром здравии и своими ногами. По словам родственников, вскоре к ней перестали пускать даже собственного мужа, аргументируя это тем, что его имени в договоре на обследование не было. Близкие говорят, что за это время женщине якобы провели два сеанса химиотерапии и удалили лимфоузлы. Причём персонал постоянно требовал деньги на лечение. Родственники утверждают, что за несколько дней они оплатили счета на два миллиона рублей. Параллельно в клинике требовали от них привезти паспорт Тамары.

Ещё одна потерпевшая — Ирина Баласагова, чей дядя умер в этой клинике — рассказала Лайфу о чеке более чем на 700 тысяч рублей за несколько дней пребывания.

— К подобным частным клиникам, зарабатывающим миллиарды на умирающих, должен применяться и соответствующий зеркальный прейскурант по возмещению ущерба. Только в этом случае подобные учреждения перестанут существовать — как коммерчески не выгодные, — считает Баласагова.

Юристы в деле

Некоторые потерпевшие не исключают, что клиника охотится и за имуществом пациентов.

— В структурах клиники есть юристы, которые хорошо знают законодательство о завещаниях, недвижимости и счетах в банках. Я слышала, что некоторые родственники умерших неожиданно замечали, что нажитое ими имущество якобы уплывало в чужие руки на совершенно законных основаниях, — рассказала Лайфу одна из потерпевших.

Она же назвала Лайфу имя сотрудницы компании, которая занимается юридическими вопросами, — Ирина Гриценко.

Ирина Гриценко Медицинский адвокат

Ирина Гриценко числится бенефициаром компании "Лига защиты прав пациентов" (ЛЗПП). Как указано на её сайте, фирма консультирует и защищает пациентов по вопросам халатности и некачественно оказанных услуг со стороны врачей, а также оказывает юридическую поддержку медицинским работникам и учреждениям. "Философия компании – это философия справедливости, ведь у каждого есть право на защиту и поддержку", — сообщается на сайте.

Совладельцем ЛЗПП является Юрий Серебрянский — доктор медицинских наук, терапевт, геронтолог, кардиоревматолог, признанный специалист в области биоритмологии. Это отец главврача "Медицина 24/7" Олега Серебрянского. По данным Лайфа, он числится в клинике в должности "почетного профессора".

Ирина Гриценко также является соучредителем некоммерческой организации "Центр урегулирования конфликтов в медицине". Эта компания занимается как судебно-экспертной деятельностью, так и подготовкой и проведением судебно-медицинских экспертиз, а также выпускает книги, брошюры и организует специализированные ярмарки. Команда Гриценко находится по тому же адресу, что и клиника "Медицина 24/7" — улица Автозаводская, дом 16, корпус 2. Именно эти люди обеспечивают юридическую поддержку при спорах с пациентами и их родственниками, решают вопросы с надзорными и правоохранительными органами.

Договоры с тайной

Когда родственникам Тамары Гулиа всё-таки удалось посетить палату, они заметили, что она сильно сдала. Женщина нашла силы написать записку с просьбой увезти её из клиники.

Забирать Тамару Гулиа, по словам родственников, пришлось с помощью бойцов Росгвардии. Оказалось, что договор об оказании медицинских услуг (имеется в распоряжении Лайфа) якобы не был подписан ни одной из сторон. Когда родственники показали его и.о. главврача "Медицина 24/7" Кристине Шишовой, то она, не стесняясь камер, попыталась вырвать договор из рук.

Кристина Шишова Врач-анестезиолог, реаниматолог, нейрохирург, заведующая отделением анестезиологии и реанимации в клинике "Медицина 24/7"

Шишова приехала в Москву из Воронежа сравнительно недавно, в клинике "Медицина 24/7" она возглавляет отделение анестезиологии, а значит, имеет непосредственное отношение к реанимационным мероприятиям. Женщина — завсегдатай спортивных залов. В соцсетях Шишова имеет псевдоним — "Адская" и, похоже, делится с подписчиками своим кредо:

— Каждый день вижу столько бесполезных людей, а ведь они могли бы стать чьими-то органами, — публикует она демотиватор.













Пока Шишова следит за своим здоровьем и стоит на страже странных договоров, Тамара Гулиа 10 мая умерла в одном из медицинских учреждений Москвы. Её состояние резко ухудшилось после второго сеанса химиотерапии и удаления лимфоузлов в клинике "Медицина 24/7".

Незакрываемая клиника

После смерти пациентки Росздравнадзор провел контрольную закупку в клинике и на основании выявленных нарушений закрыл её на 90 дней. Впрочем, пока ничего не изменилось. Представитель "Медицина 24/7" сообщил Лайфу, что юристы подали аппеляцию на решение Росздравнадзора, и пока клиника работает в штатном режиме:

— "Медицина 24/7" с решением Арбитражного суда Москвы не согласна, поскольку нарушения лицензионных требований в деятельности клиники отсутствовали. Судом должным образом не исследованы представленные доказательства со стороны клиники "Медицина 24/7". Так в действиях медицинского учреждения отсутствовал состав административного правонарушения, предусмотренного статьёй 14.1 КоАП РФ. В установленные законом сроки на решение арбитражного суда нами подается апелляционная жалоба, — сообщили Лайфу в "Медицина 24/7".

Несмотря на скандалы, "Медицина 24/7" лишь однажды, в феврале 2020 года, была оштрафована на 100 тыс рублей за осуществление предпринимательской деятельности без разрешения. Для элитной клиники, выручка которой составила в прошлом году почти два миллиарда рублей, это мелочь.

Сам главрач "Медицины 24/7" Серебрянский сейчас формально находится в отпуске. Он считает себя правым: проводит пресс-конференции, на которых обвиняет пациентов в потребительском терроризме, а журналистов — в распространении ложных слухов. По его мнению, нездоровая ситуация вокруг клиники негативно скажется на желании молодёжи получить профессию врача.

Как доктор покорил Москву

Олегу Юрьевичу Серебрянскому 45 лет, он родом из Иркутска, в различных интервью о себе говорит, что он потомственный врач. Свою бизнес-карьеру начинал с медицинского страхования. В конце 90-х он работал в фирме «Страховая медицинская компания Медведь ЛК».

Олег Серебрянский Главный врач клиники "Медицина 24/7"

Затем Серебрянский попал на работу в "Американ хоспитал групп" под руководство своего земляка — известного специалиста на рынке страховой медицины, Петра Явербаума. Работа с ним, по-видимому, дала Серебрянскому понимание того, чем он будет заниматься дальше, и все необходимые знания.

Согласно базе СПАРК, в 2013 году Серебрянский зарегистрировал компанию "Центр инновационных медицинских технологий". Это целая сеть клиник под брендом "Евроонко", которая позиционирует себя круглосуточным онкологическим стационаром, действующим по европейским стандартам. В 2020 году, после того, как начались проблемы у "Медицина 24/7", компанию перерегистрировали на частных лиц, а их доли заложили в АО "Инвесторгбанк".

"Евроонко" работает по той же бизнес-модели, что и "Медицина 24/7". По сути это хоспис под вывеской современной клиники. У компаний даже похожий логотип — ветка, похожая на погребальный венок. Претензии пациентов и их родственников в адрес "Медицина 24/7" и "Евроонко" — аналогичные. Возглавляет клинику некий Андрей Пылёв, который позиционирует себя одним из лучших онкологов Москвы.

Один из множества отзывов о работе "Евроонко" в интернете. © otzovik.com

Бизнес и имущество

Следует отметить, что при крупной выручке, клиника использовала в качестве корпоративного транспорта подержанные автомобили, оформленные на главрача Серебрянского. Например, это американский внедорожник Mercury Mountainеer 2002 года выпуска. Впоследствии он переписал его на иркутскую компанию «Элар».

Фото © AVinfoBot

В 2016 году за 2,8 млн рублей главврач купил подержанный фургон Mercedes Benz Sprinter 2500. Этим автомобилем пользовались и другие сотрудники клиники — бухгалтер, а впоследствии гендиректор ряда его фирм Татьяна Лебедева. До этого на Серебрянского был записан бюджетный седан Ford Focus.

Для владельца компании с годовым оборотом в несколько миллиардов рублей, Олег Серебрянский внешне ведёт скромный образ жизни. Лайф выяснил, что в 2009 году главврач брал ипотеку, а в 2010 году купил квартиру в центре Москвы. Добротный кирпичный дом по адресу Плющиха 43-47 1958 года постройки находится в престижном Хамовническом районе. В распоряжении бизнесмена оказалось просторное жильё площадью 64 квадрата. В этом доме сейчас продается всего одна квартира чуть большей площади — 80 квадратов. За неё продавец просит 34 млн рублей.