Нейросеть предсказала "путь" сборной России на Евро-2020

Искусственный интеллект на основе результатов матчей Евро-2020 и квалификации турнира предсказал, что сборная России сможет дойти до четвертьфинала главного турнира Старого Света. Об этом РИА "Новости" рассказали в крупнейшем производителе сервисных роботов в Европе компании "Промобот".

"Согласно прогнозу Россия выиграет последний матч группового этапа против Дании 21 июня и выйдет в ⅛ финала со второго места в группе. В первом раунде плей-офф россияне будут сильнее сборной Уэльса, а в ¼ финала встретятся с командой Нидерландов, которые в свою очередь обыграют в ⅛ шведов. Нейросеть предсказывает, что на этом соревнования для россиян закончатся: в полуфинал пройдёт команда из Нидерландов", — сообщили агентству в компании.

Для составления прогноза разработчики использовали "мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых — нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск". При этом победителя турнира в компании решили не называть, чтобы болельщикам было интереснее наблюдать за Евро-2020.