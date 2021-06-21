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Нейросеть предсказала "путь" сборной России на Евро-2020

Решающей для нашей команды станет игра против Дании, которая состоится вечером 21 июня.

21 июня, 13:00
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Искусственный интеллект на основе результатов матчей Евро-2020 и квалификации турнира предсказал, что сборная России сможет дойти до четвертьфинала главного турнира Старого Света. Об этом РИА "Новости" рассказали в крупнейшем производителе сервисных роботов в Европе компании "Промобот".

Настраиваемся на победу: Какие варианты есть у России для выхода в плей-офф Евро-2020

Настраиваемся на победу: Какие варианты есть у России для выхода в плей-офф Евро-2020

"Согласно прогнозу Россия выиграет последний матч группового этапа против Дании 21 июня и выйдет в ⅛ финала со второго места в группе. В первом раунде плей-офф россияне будут сильнее сборной Уэльса, а в ¼ финала встретятся с командой Нидерландов, которые в свою очередь обыграют в ⅛ шведов. Нейросеть предсказывает, что на этом соревнования для россиян закончатся: в полуфинал пройдёт команда из Нидерландов", — сообщили агентству в компании.

Для составления прогноза разработчики использовали "мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых — нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск". При этом победителя турнира в компании решили не называть, чтобы болельщикам было интереснее наблюдать за Евро-2020.

Матч года: Сборная России сыграет решающий матч на Евро-2020 против Дании

Матч года: Сборная России сыграет решающий матч на Евро-2020 против Дании

Напомним, решающий для нашей команды матч состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. За выход в плей-офф сборная России будет сражаться в игре против Дании.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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