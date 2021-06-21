В ЕС согласовали санкции против семи секторов экономики Белоруссии
Финансовые меры воздействия будут нацелены на нефтехимическую область и экспорт калийных удобрений.
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Семь секторов экономики Белоруссии подпадут под санкции Брюсселя решением Совета ЕС, принятым на уровне глав МИД. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на дипломатические источники.
Отмечается, что санкции и финансовые меры в основном затронут область нефтехимии, ограничат экспорт калийных удобрений. Белоруссия активно экспортирует калий в страны Европы, а также в Китай и Бразилию. Решение было принято единогласно, указывает AFP.
"[Санкции] затронут семь областей: начиная с табачной продукции и заканчивая экспортом калия, который является ключевым продуктом", — заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на заседание совета.
Отметим, что глава Евросовета Шарль Мишель сообщением в "Твиттере" официально подтвердил введение четвёртого пакета санкций ЕС против Минска, в который включено 86 физических и юридических лиц.
"Наше послание режиму не может быть понято неверно: освободить всех политических заключённых, прекратить дальнейшие репрессии, начать всеобъемлющий национальный диалог", — указал Мишель.
Ранее стало известно, что ещё семь европейских государств запретили полёты лайнеров белорусских авиакомпаний над своей территорией.
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