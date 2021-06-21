В ЕС согласовали санкции против семи секторов экономики Белоруссии

Семь секторов экономики Белоруссии подпадут под санкции Брюсселя решением Совета ЕС, принятым на уровне глав МИД. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что санкции и финансовые меры в основном затронут область нефтехимии, ограничат экспорт калийных удобрений. Белоруссия активно экспортирует калий в страны Европы, а также в Китай и Бразилию. Решение было принято единогласно, указывает AFP.

"[Санкции] затронут семь областей: начиная с табачной продукции и заканчивая экспортом калия, который является ключевым продуктом", — заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на заседание совета.

Отметим, что глава Евросовета Шарль Мишель сообщением в "Твиттере" официально подтвердил введение четвёртого пакета санкций ЕС против Минска, в который включено 86 физических и юридических лиц.

"Наше послание режиму не может быть понято неверно: освободить всех политических заключённых, прекратить дальнейшие репрессии, начать всеобъемлющий национальный диалог", — указал Мишель.