В "Векторе" рассказали, как часто можно ревакцинироваться "Эпиваккороной"
Повторная прививка данным препаратом является абсолютно безопасной, подчеркнули разработчики. По их словам, мера позволит обрести оптимальный уровень для защиты от инфекции.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Антиковидную вакцину "Эпиваккорона", разработанную новосибирским центром "Вектор", можно использовать неограниченное количество раз для ревакцинации. Об этом сообщили разработчики препарата.
"Состав вакцины "Эпиваккорона" создаёт возможность её использования для ревакцинации без ограничения по их (ревакцинаций. — Прим. Лайфа) числу", — сказано в релизе центра.
В "Векторе" заверили, что ревакцинация препаратом "Эпиваккорона" является абсолютно безопасной. По словам разработчиков, повторная вакцинация позволит обрести оптимальный уровень антител для защиты от инфекции.
Напомним, препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным лекарством будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.
Ранее в Кремле указали на неизбежность вакцинации и ревакцинации от коронавируса. В этом вопросе приоритетной является позиция учёных и медиков, отметил Дмитрий Песков. Он также добавил, что разговора о бесплатном тестировании на антитела пока не идёт.
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