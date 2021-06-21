В "Векторе" рассказали, как часто можно ревакцинироваться "Эпиваккороной"

Антиковидную вакцину "Эпиваккорона", разработанную новосибирским центром "Вектор", можно использовать неограниченное количество раз для ревакцинации. Об этом сообщили разработчики препарата.

"Состав вакцины "Эпиваккорона" создаёт возможность её использования для ревакцинации без ограничения по их (ревакцинаций. — Прим. Лайфа) числу", — сказано в релизе центра.

В "Векторе" заверили, что ревакцинация препаратом "Эпиваккорона" является абсолютно безопасной. По словам разработчиков, повторная вакцинация позволит обрести оптимальный уровень антител для защиты от инфекции.