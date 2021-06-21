НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В "Векторе" рассказали, как часто можно ревакцинироваться "Эпиваккороной"

Повторная прививка данным препаратом является абсолютно безопасной, подчеркнули разработчики. По их словам, мера позволит обрести оптимальный уровень для защиты от инфекции.

21 июня, 13:17
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Антиковидную вакцину "Эпиваккорона", разработанную новосибирским центром "Вектор", можно использовать неограниченное количество раз для ревакцинации. Об этом сообщили разработчики препарата.

"Состав вакцины "Эпиваккорона" создаёт возможность её использования для ревакцинации без ограничения по их (ревакцинаций. — Прим. Лайфа) числу", — сказано в релизе центра.

В Минздраве РФ раскрыли, как часто следует ревакцинироваться от коронавируса

В Минздраве РФ раскрыли, как часто следует ревакцинироваться от коронавируса

В "Векторе" заверили, что ревакцинация препаратом "Эпиваккорона" является абсолютно безопасной. По словам разработчиков, повторная вакцинация позволит обрести оптимальный уровень антител для защиты от инфекции.

Повторная прививка: Как бесплатно сделать третий укол от коронавируса

Повторная прививка: Как бесплатно сделать третий укол от коронавируса

Напомним, препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным лекарством будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.

Врач призвала россиян в вопросе вакцинации доверять медикам, а не слухам в Сети

Врач призвала россиян в вопросе вакцинации доверять медикам, а не слухам в Сети

Ранее в Кремле указали на неизбежность вакцинации и ревакцинации от коронавируса. В этом вопросе приоритетной является позиция учёных и медиков, отметил Дмитрий Песков. Он также добавил, что разговора о бесплатном тестировании на антитела пока не идёт.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1