Выбор людей: Путин оценил работу Госдумы VII и дал наставления кандидатам в депутаты

Президент поблагодарил парламентариев за работу, которая не прекращалась даже в сложных условиях пандемии, и отметил консолидированные позиции всех фракций в вопросах, касающихся безопасности страны. Отдельно он призвал всех вести избирательную кампанию открыто и честно и выразил уверенность, что "многое ещё удастся сделать вместе".

На встрече с Владимиром Путиным в Георгиевском зале Кремля практически все депутаты (даже руководители фракций) и спикеры были в масках. Единичные народные избранники, которые игнорировали требования безопасности (надо заметить, с риском и для собственной жизни), удосуживались осуждающих взглядов коллег.

Президент отметил профессионализм и ответственность всех фракций Госдумы. По его оценке, они работали "на высоком уровне фактически все пять лет призыва". Отрадно было Путину, что в этом созыве появились и новые формы общественных обсуждений, в частности большие парламентские слушания. Так, например, было с законом о реновации.

"Именно многообразие мнений, подходов, инициатив, уважение к иной точке зрения укрепляют статус и роль парламента как высшего органа законодательной и представительной власти, главные задачи которого — всегда, в любых обстоятельствах думать, заботиться о людях и защищать национальные интересы России", — подчеркнул глава государства.

На седьмой созыв Думы пришлась пандемия, но российские депутаты, в отличие от своих коллег из некоторых западных стран, не прекращали законотворческую деятельность. Поэтому удалось не допустить коллапса, остановки целых отраслей производства. Именно благодаря работе "на грани", как охарактеризовал её сам президент, удалось своевременно перечислять новые социальные выплаты.

Затронул Путин и поправки в конституцию. То, что их поддержало подавляющее большинство россиян, говорит о том, что изменения совпали с ожиданиями граждан.

Кстати, когда речь идёт о вопросах безопасности страны, принципиальных вопросах развития России, лидеры всех фракций, депутаты различных партий выступают с общих консолидированных позиций.

"Уверен, что российские избиратели поддержат те партии на выборах, для которых служение родине — это высшая ценность", — заявил Путин.

Говоря же о предстоящих этой осенью выборах, глава государства отметил, что важно, чтобы голосование прошло чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом. Чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности парламента.

"Чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых невыполнимых обещаний. Я очень надеюсь, что этот этап в жизни страны прошёл и остался в 1990-х годах", — отметил он.