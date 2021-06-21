В Москве продолжается приём заявок на создание CoViD-free-зон в ресторанах. Видео © Пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы

Приём заявок на участие в эксперименте по созданию свободных от коронавируса зон в московских заведениях общепита продолжается. На данный момент в реестре числится более сотни компаний-участников. Об этом журналистам сообщил глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Изначально мы рассчитывали, что примерно 15–20 заведений примут участие в данном эксперименте, но на сегодня наши ожидания оказались превышены более чем в пять раз. Сейчас приём заявок продолжается, и я думаю, что это ещё не финал", — сказал Немерюк.

Глава Департамента торговли и услуг выразил надежду, что в ближайшее время вышеупомянутые рестораны и кафе "заработают в новом формате и все желающие смогут прийти туда по QR-коду". Он также уточнил, что подать заявку на участие в эксперименте можно через портал i.moscow.