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В Москве продолжается приём заявок на создание CoViD-free-зон в ресторанах

По словам главы столичного Департамента торговли и услуг, ожидания инициаторов эксперимента в части количества участников "оказались превышены более чем в пять раз".

21 июня, 13:35

Фото © Pixabay

В Москве продолжается приём заявок на создание CoViD-free-зон в ресторанах. Видео © Пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы

Приём заявок на участие в эксперименте по созданию свободных от коронавируса зон в московских заведениях общепита продолжается. На данный момент в реестре числится более сотни компаний-участников. Об этом журналистам сообщил глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Изначально мы рассчитывали, что примерно 15–20 заведений примут участие в данном эксперименте, но на сегодня наши ожидания оказались превышены более чем в пять раз. Сейчас приём заявок продолжается, и я думаю, что это ещё не финал", — сказал Немерюк.

Названы компании, участвующие в эксперименте с CoViD-free-зонами в Москве

Названы компании, участвующие в эксперименте с CoViD-free-зонами в Москве

Глава Департамента торговли и услуг выразил надежду, что в ближайшее время вышеупомянутые рестораны и кафе "заработают в новом формате и все желающие смогут прийти туда по QR-коду". Он также уточнил, что подать заявку на участие в эксперименте можно через портал i.moscow.

В Москве рассказали о режиме работы ресторанов с "бесковидными зонами"

В Москве рассказали о режиме работы ресторанов с "бесковидными зонами"

А ранее было названо количество ресторанов, готовых создать CoViD-free-зоны в Москве. Предложений о создании свободных от инфекции мест на других объектах торговли и сферы услуг пока не поступало, однако власти будут иметь в виду эту возможность.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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