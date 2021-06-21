Супруги посреди ночи проснулись от грохота, и оказалось, что к ним на кухню вломился голодный слон
Этого слона в комнате не заметить было невозможно.
Супружеская пара из города Хуахин на юге Таиланда в воскресенье проснулась в два часа ночи из-за оглушительного шума. Подлетев с кровати, Рачадаван Пхунгпрасоппорн с мужем побежали на кухню, откуда доносился грохот. Внутри — дикий беспорядок: там, где раньше была стена, теперь огромная дыра и выглядывающий из неё слон. Мало того, зверь успел найти пожевать — схватил пакет с рисом и закинул себе в пасть.
Видео © Twitter / ABC
Как оказалось, слон, ворвавшийся в дом Пхунгпрасоппорнов, — некоторого рода звезда маленького городка. Здоровяку, который держит в страхе весь район, даже дали имя — Плай Бунчуай. Благо обошлось без человеческих жертв. Глава семейства прогнал незваного гостя, после чего слон убежал в ближайший лес.
Этот слон хорошо известен в округе, потому что он причинил уже много вреда. Пару месяцев назад он приходил к нашему дому, но тогда ничего не тронул
После инцидента семья поговорила с местными инспекторами по охране дикой природы в надежде узнать, как обезопасить себя от подобных нападений. Специалисты не смогли дать никаких советов, кроме как убирать еду с кухни. Как это вообще возможно и зачем тогда кухня нужна, им не пояснили, пишет Daily Mail.
Ремонт стены будет стоить около 50 000 бат (115 тысяч рублей). Было забавно встретиться с таким слоном лицом к лицу, но я больше беспокоюсь, что он может снова вернуться
WOW-animals
Хитрый кит попытался обдурить туристов, появившись прямо за их спинами, когда они отвернулись
вчера в 08:00
15 фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья рядом со своими щеночками
19 июня, 14:00
На видео сняли, как с бездомного пса сбрили жуткий скафандр из шерсти, и вот кто оказался под ней
18 июня, 15:35
Комментариев: 0