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Супруги посреди ночи проснулись от грохота, и оказалось, что к ним на кухню вломился голодный слон

Этого слона в комнате не заметить было невозможно.

21 июня, 13:24

Фото © Twitter / ThaigerNews

Супружеская пара из города Хуахин на юге Таиланда в воскресенье проснулась в два часа ночи из-за оглушительного шума. Подлетев с кровати, Рачадаван Пхунгпрасоппорн с мужем побежали на кухню, откуда доносился грохот. Внутри — дикий беспорядок: там, где раньше была стена, теперь огромная дыра и выглядывающий из неё слон. Мало того, зверь успел найти пожевать — схватил пакет с рисом и закинул себе в пасть.

Видео © Twitter / ABC

Как оказалось, слон, ворвавшийся в дом Пхунгпрасоппорнов, — некоторого рода звезда маленького городка. Здоровяку, который держит в страхе весь район, даже дали имя — Плай Бунчуай. Благо обошлось без человеческих жертв. Глава семейства прогнал незваного гостя, после чего слон убежал в ближайший лес.

Этот слон хорошо известен в округе, потому что он причинил уже много вреда. Пару месяцев назад он приходил к нашему дому, но тогда ничего не тронул

Рачадаван Пхунгпрасоппорн

Фото © Twitter / ThaigerNews

Фото © Twitter / ThaigerNews

После инцидента семья поговорила с местными инспекторами по охране дикой природы в надежде узнать, как обезопасить себя от подобных нападений. Специалисты не смогли дать никаких советов, кроме как убирать еду с кухни. Как это вообще возможно и зачем тогда кухня нужна, им не пояснили, пишет Daily Mail.

Ремонт стены будет стоить около 50 000 бат (115 тысяч рублей). Было забавно встретиться с таким слоном лицом к лицу, но я больше беспокоюсь, что он может снова вернуться

Рачадаван Пхунгпрасоппорн

Художница в ужасе обнаружила, какого цвета стали стены в квартире курильщика, который жил там 21 год

Художница в ужасе обнаружила, какого цвета стали стены в квартире курильщика, который жил там 21 год

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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