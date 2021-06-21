"Хоть как-то, непонятно как": Аршавин надеется на положительный результат сборной России в Дании
По его словам, быстрый гол нашей команды может поменять ход всей игры. Встреча начнётся в Копенгагене в 22:00 по московскому времени.
Фото © Олег Бухарев / ТАСС
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин считает, что команда Станислава Черчесова может добиться положительного результата в матче против Дании на Евро-2020. Об этом он заявил РИА "Новости".
Решающая для обеих команд встреча состоится вечером 21 июня на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
"В целом всё говорит за сборную Дании. Но я надеюсь, что как-то, непонятно как, наша сборная сможет добиться результата. Может быть, даже необязательно победы, ничьи нам хватает, чтобы пройти дальше. Если получится организовать быстрый гол, это может поменять всю игру — никто же не ждал, что Дания откроет счёт в матче с Бельгией, почему бы нам не сделать то же самое", — сказал Аршавин.
После двух туров таблицу группы B с шестью очками возглавляет сборная Бельгии, которая уже гарантировала себе выход в 1/8 финала. По три балла — у россиян и финнов. Подопечные Черчесова занимают второе место благодаря победе в личной встрече над соперниками из Суоми (1:0). У датчан пока набранных очков нет.
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