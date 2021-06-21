Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин считает, что команда Станислава Черчесова может добиться положительного результата в матче против Дании на Евро-2020. Об этом он заявил РИА "Новости".

Решающая для обеих команд встреча состоится вечером 21 июня на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

"В целом всё говорит за сборную Дании. Но я надеюсь, что как-то, непонятно как, наша сборная сможет добиться результата. Может быть, даже необязательно победы, ничьи нам хватает, чтобы пройти дальше. Если получится организовать быстрый гол, это может поменять всю игру — никто же не ждал, что Дания откроет счёт в матче с Бельгией, почему бы нам не сделать то же самое", — сказал Аршавин.