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"Хоть как-то, непонятно как": Аршавин надеется на положительный результат сборной России в Дании

По его словам, быстрый гол нашей команды может поменять ход всей игры. Встреча начнётся в Копенгагене в 22:00 по московскому времени.

21 июня, 13:39
<p>Фото © Олег Бухарев / ТАСС</p>

Фото © Олег Бухарев / ТАСС

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин считает, что команда Станислава Черчесова может добиться положительного результата в матче против Дании на Евро-2020. Об этом он заявил РИА "Новости".

Решающая для обеих команд встреча состоится вечером 21 июня на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

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"В целом всё говорит за сборную Дании. Но я надеюсь, что как-то, непонятно как, наша сборная сможет добиться результата. Может быть, даже необязательно победы, ничьи нам хватает, чтобы пройти дальше. Если получится организовать быстрый гол, это может поменять всю игру никто же не ждал, что Дания откроет счёт в матче с Бельгией, почему бы нам не сделать то же самое", — сказал Аршавин.

После двух туров таблицу группы B с шестью очками возглавляет сборная Бельгии, которая уже гарантировала себе выход в 1/8 финала. По три балла — у россиян и финнов. Подопечные Черчесова занимают второе место благодаря победе в личной встрече над соперниками из Суоми (1:0). У датчан пока набранных очков нет.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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