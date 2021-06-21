Вассерман решил баллотироваться в Госдуму как самовыдвиженец

Телеведущий и публицист заявил, что участие в выборах для него — крайне ответственное и взвешенное решение.

Российский телеведущий и публицист Анатолий Вассерман сообщил, что будет участвовать в выборах в Госдуму как самовыдвиженец по 205-му одномандатному округу Москвы (Измайлово, Преображенское).

"Моя партия вы — мои избиратели. На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово неточное — меня выдвигаете вы, жители округа. Если доверите мне дважды — подписями за моё выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах, мы вместе много сделаем", — пообещал он в своём обращении.

Вассерман добавил, что участие в выборах для него — крайне ответственное и взвешенное решение.