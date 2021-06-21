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Уникальный трансплантолог Каабак подал в суд после увольнения из Центра здоровья детей

Специалист намерен добиться справедливости, обжаловав действия начальства учреждения. По его словам, вся команда, с которой он работал на протяжении долгих лет, как и он сам, пока нигде не работает.

21 июня, 13:50
<p>Врач Михаил Каабак. Фото © ТАСС / Максим Григорьев</p>

Врач Михаил Каабак. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Врач-трансплантолог Михаил Каабак подал иск в суд из-за увольнения из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

"Подали иск в суд. Мы просим признать незаконным увольнение и те выговоры, которые были мне объявлены. Работать в НЦЗД с этой администрацией я не планирую, это невозможно — там работать и делать то, что мы делаем", — пояснил врач.

Уникальный трансплантолог Каабак рассказал об увольнении из Центра здоровья детей

Уникальный трансплантолог Каабак рассказал об увольнении из Центра здоровья детей

Медик отметил, что в столичном Зюзинском районном суде также будет требовать компенсации в 30 тысяч рублей и восстановления в должности в центре, чтобы самому потом уволиться. По словам Каабака, вся команда, с которой он работал на протяжении долгих лет, как и он сам, пока нигде не работает. "Помощь детям пытаемся оказывать в меру наших возможностей", — добавил собеседник.

Напомним, Михаил Каабак — единственный в России трансплантолог, который проводил операции грудным детям весом менее десяти килограммов. Он уже был ранее уволен в ноябре 2019 года. Матери больных детей призвали не закрывать уникальное отделение трансплантологии, и 26 ноября доктор и его коллега Надежда Бабенко были восстановлены в рабочих должностях. Пока это происходило, умерла девочка, которую должны были прооперировать. В Минздраве заявили, что малышка скончалась от пневмонии. Мама ребёнка выразила надежду, что все причастные к увольнению Михаила Каабака будут наказаны.

Несмотря на скандальный инцидент и последующее восстановление известного врача, 31 марта 2020 года всю команду уникального трансплантолога уволили из детского медицинского центра под предлогом "нарушения дисциплины труда и непройденного испытательного срока". По мнению юриста Виктории Шергиной, таким образом руководство НМИЦ добивалось увольнения Михаила Каабака по собственному желанию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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