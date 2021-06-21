Уникальный трансплантолог Каабак подал в суд после увольнения из Центра здоровья детей

Врач-трансплантолог Михаил Каабак подал иск в суд из-за увольнения из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

"Подали иск в суд. Мы просим признать незаконным увольнение и те выговоры, которые были мне объявлены. Работать в НЦЗД с этой администрацией я не планирую, это невозможно — там работать и делать то, что мы делаем", — пояснил врач.

Медик отметил, что в столичном Зюзинском районном суде также будет требовать компенсации в 30 тысяч рублей и восстановления в должности в центре, чтобы самому потом уволиться. По словам Каабака, вся команда, с которой он работал на протяжении долгих лет, как и он сам, пока нигде не работает. "Помощь детям пытаемся оказывать в меру наших возможностей", — добавил собеседник.