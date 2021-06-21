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"Начали с себя": В здание Правительства Подмосковья перестали пускать непривитых от ковида

Такое решение было принято, чтобы остановить распространение болезни. Сегодня в области был зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки.

21 июня, 14:31
<p>Фото © ТАСС / Виталий Белоусов</p>

Фото © ТАСС / Виталий Белоусов

Вход в здание Правительства Московской области закрыли для непривитых от коронавируса и давно переболевших им. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.

"Как вы знаете, мы начали с себя. Практически с сегодняшнего дня заблокирован вход в здание Дома Правительства для государственных и гражданских служащих, которые не привились или болели более чем шесть месяцев назад", — сказала Стригункова.

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Она напомнила, что до 15 июля предприятиям сфер торговли, питания, образования и не только необходимо привить не менее 60% работников. Глава регионального Минздрава подчеркнула, что эта задача сейчас стоит перед всеми руководителями предприятий и ведомств.

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Решение о том, чтобы закрыть здание правительства для непривитых, было принято, чтобы остановить распространение коронавируса, отметила министр. Она также обратила внимание, что сейчас всё чаще стали заболевать молодые граждане — в возрасте от 20 до 29 лет. Стригункова указала, что практически ежедневно в регионе увеличивается коечный фонд, чтобы оказать помощь всем нуждающимся.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье зафиксирован антирекорд по заболеваемости ковидом за сутки — 1811 случаев. Ни в первую, ни во вторую волну пандемии такого в регионе не было, отметила министр здравоохранения области. По её словам, более тысячи пациентов ежедневно попадают в больницы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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