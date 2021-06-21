Вход в здание Правительства Московской области закрыли для непривитых от коронавируса и давно переболевших им. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.

"Как вы знаете, мы начали с себя. Практически с сегодняшнего дня заблокирован вход в здание Дома Правительства для государственных и гражданских служащих, которые не привились или болели более чем шесть месяцев назад", — сказала Стригункова.

Она напомнила, что до 15 июля предприятиям сфер торговли, питания, образования и не только необходимо привить не менее 60% работников. Глава регионального Минздрава подчеркнула, что эта задача сейчас стоит перед всеми руководителями предприятий и ведомств.

Решение о том, чтобы закрыть здание правительства для непривитых, было принято, чтобы остановить распространение коронавируса, отметила министр. Она также обратила внимание, что сейчас всё чаще стали заболевать молодые граждане — в возрасте от 20 до 29 лет. Стригункова указала, что практически ежедневно в регионе увеличивается коечный фонд, чтобы оказать помощь всем нуждающимся.