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Врачи назвали четыре опасных симптома "индийской" мутации ковида

Помимо насморка, боли в горле и головной боли у болезни есть и более неприятные проявления, утверждают эксперты.

21 июня, 14:24

Фото © Pixabay

Врачи перечислили опасные симптомы, характерные для "индийской" мутации коронавируса. Как пишет Express, одним из проявлений стала диарея, которая гораздо реже встречалась у пациентов в первую волну эпидемии.

Тяжёлая стадия за два дня: Разработчик "Спутника V" рассказал, чем "индийский" дельта-вариант коронавируса опаснее "британского"

Тяжёлая стадия за два дня: Разработчик "Спутника V" рассказал, чем "индийский" дельта-вариант коронавируса опаснее "британского"

Ещё один опасный симптом — возникновение тромбов, которые провоцируют гангрену. Кроме того, пациенты жалуются на нарушение слуха и тяжёлое расстройство желудка.

Ждут новой волны: В Индии обнаружен очередной штамм коронавируса

Ждут новой волны: В Индии обнаружен очередной штамм коронавируса

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется в последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили у 89,3% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.

О том, что известно об "индийском" штамме "дельта", самой опасной мутации коронавируса, читайте в материале Лайфа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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