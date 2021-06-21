Врачи назвали четыре опасных симптома "индийской" мутации ковида

Врачи перечислили опасные симптомы, характерные для "индийской" мутации коронавируса. Как пишет Express, одним из проявлений стала диарея, которая гораздо реже встречалась у пациентов в первую волну эпидемии.

Ещё один опасный симптом — возникновение тромбов, которые провоцируют гангрену. Кроме того, пациенты жалуются на нарушение слуха и тяжёлое расстройство желудка.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется в последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили у 89,3% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.