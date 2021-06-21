Эксперт оценил планы АвтоВАЗа начать выпуск Lada дороже миллиона рублей

Lada будет для потребителей брендом, поставляющим хорошие характеристики за соответствующие деньги, кроме того, достаточно доступным. Об этом в интервью радио Sputnik заявил эксперт авторынка Олег Мосеев, комментируя планы АвтоВАЗа вывести Lada в более высокий ценовой сегмент.

Автоэксперт оценил стратегии, которые обычно используют производители транспортных средств, чтобы выйти на более высокий уровень цены. По мнению Мосеева, в премиум-сегмент надо продвигать иные бренды, так как примеры с выходом под тем же названием давно известны.

"Это пытались и Volkswagen с моделью Phaeton, и Hyundai с моделью Equus, но у них всё закончилось ничем. Volkswagen отказался, потому что у него есть Audi и Porsche в концерне, а Hyundai выпустила Genesis", — отметил Олег Мосеев.