АвтоВАЗ планирует начать выпускать Lada дороже 1 млн
Для обновления модельного ряда компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок.
Фото © Pixabay
АвтоВАЗ планирует в течение пяти лет запустить новые модели Lada дороже одного миллиона рублей. При этом компания не откажется и от более доступных авто на "низовом пороге ценового сегмента". Об этом журналистам рассказал президент АвтоВАЗа Николя Мор.
"Начиная с 2023 года по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда, это будут абсолютно новые модели. Эти модели выведут бренд Lada несколько на более высокий ценовой сегмент в сравнении с текущим модельным рядом Lada... В перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в один миллион рублей по цене", — отметил он.
При этом он пообещал сохранить в своей линейке модели и по доступным ценам.
"Безусловно, мы хотели бы, чтобы цены на наши автомобили начинались менее чем от миллиона рублей. Сегодня самая дешёвая Lada Granta начинается от 570 тысяч рублей. И для того, чтобы сохранить эту доступную цену, возможно, мы сохраним производство текущей Granta на более длительный срок, как это было с Lada Priora в своё время", — добавил топ-менеджер.
А в марте Лайф писал, что АвтоВАЗ второй раз за год поднял цены на модельный ряд автомобилей Lada. Рост составил 8–20 тысяч рублей. Первое повышение (на два – пять процентов) произошло в январе.
Авто. Главное по теме
Основания для новых штрафов из-за неисправности машины предложено урезать
сегодня в 00:17
В России предложили ввести дубайскую систему оплаты штрафов ГИБДД
вчера в 14:39
"Очередные хотелки страховщиков воплотят в жизнь": Журналист Александра Баязитова — о том, для кого повысят цены на ОСАГО
15 июня, 16:55
Комментариев: 0