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АвтоВАЗ планирует начать выпускать Lada дороже 1 млн

Для обновления модельного ряда компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок.

21 июня, 06:37

Фото © Pixabay

АвтоВАЗ планирует в течение пяти лет запустить новые модели Lada дороже одного миллиона рублей. При этом компания не откажется и от более доступных авто на "низовом пороге ценового сегмента". Об этом журналистам рассказал президент АвтоВАЗа Николя Мор.

"Начиная с 2023 года по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда, это будут абсолютно новые модели. Эти модели выведут бренд Lada несколько на более высокий ценовой сегмент в сравнении с текущим модельным рядом Lada... В перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в один миллион рублей по цене", — отметил он.

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При этом он пообещал сохранить в своей линейке модели и по доступным ценам.

"Безусловно, мы хотели бы, чтобы цены на наши автомобили начинались менее чем от миллиона рублей. Сегодня самая дешёвая Lada Granta начинается от 570 тысяч рублей. И для того, чтобы сохранить эту доступную цену, возможно, мы сохраним производство текущей Granta на более длительный срок, как это было с Lada Priora в своё время", — добавил топ-менеджер.

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А в марте Лайф писал, что АвтоВАЗ второй раз за год поднял цены на модельный ряд автомобилей Lada. Рост составил 8–20 тысяч рублей. Первое повышение (на два – пять процентов) произошло в январе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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