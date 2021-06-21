ЕС ввёл санкции против 78 физических и восьми юридических лиц Белоруссии

Евросоюз расширил санкции против Белоруссии: в чёрный список попали ещё 78 физических и восемь юридических лиц. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Это решение было принято в связи с эскалацией серьёзных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", — заявляют в Брюсселе.

Так, в санкционном списке оказались МАЗ, БелАЗ, "Новая нефтяная компания", компании "Логекс", "Сохра", Bremino Group, "Глобалкастом — менеджмент", а также Белаэронавигация.