ЕС ввёл санкции против 78 физических и восьми юридических лиц Белоруссии
Так, в чёрном списке оказались такие крупные предприятия, как Минский автомобильный завод и Белорусский автомобильный завод.
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Евросоюз расширил санкции против Белоруссии: в чёрный список попали ещё 78 физических и восемь юридических лиц. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
"Это решение было принято в связи с эскалацией серьёзных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", — заявляют в Брюсселе.
Так, в санкционном списке оказались МАЗ, БелАЗ, "Новая нефтяная компания", компании "Логекс", "Сохра", Bremino Group, "Глобалкастом — менеджмент", а также Белаэронавигация.
Также сегодня Европейский союз ещё на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции против Крыма и Севастополя, они предполагают ограничение экономических отношений ЕС с этими субъектами России. Представитель МИД РФ Мария Захарова уже назвала это решение Брюсселя "поиском любимых граблей".
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