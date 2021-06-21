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Участники "Большой перемены" почтили память погибших героев ВОВ

Акция посвящена Дню памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны. Школьники из разных уголков страны благоустроили памятные места и возложили цветы к мемориалам.

21 июня, 14:27

Участники "Большой перемены" почтили память погибших героев ВОВ. Видео предоставлено Лайфу

Сразу несколько российских регионов приняли участие в патриотической акции "Добрая суббота", посвящённой Дню памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны. Организатором мероприятия выступило сообщество всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена".

В этот день учащиеся в разных уголках страны возложили цветы к мемориалам и облагородили памятные места. А ребята из Краснодарского края оказались, пожалуй, креативней других. На ролике видно, что школьники выложили из зажжённых свечей большую звезду и фразу "22 июня 1941. Помним". Выглядит это завораживающе.

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Ранее сообщалось, что участники конкурса "Большая перемена" приняли участие в церемонии подъёма государственного флага у стен Музея Победы на Поклонной горе, после чего возложили цветы к Вечному огню.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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