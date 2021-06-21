Участники "Большой перемены" почтили память погибших героев ВОВ

Сразу несколько российских регионов приняли участие в патриотической акции "Добрая суббота", посвящённой Дню памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны. Организатором мероприятия выступило сообщество всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена".

В этот день учащиеся в разных уголках страны возложили цветы к мемориалам и облагородили памятные места. А ребята из Краснодарского края оказались, пожалуй, креативней других. На ролике видно, что школьники выложили из зажжённых свечей большую звезду и фразу "22 июня 1941. Помним". Выглядит это завораживающе.