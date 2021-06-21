Cyberpunk 2077 официально вернулась в PlayStation Store

Японская компания Sony вернула игру Cyberpunk 2077 в магазин PlayStation Store, релиз которой в декабре прошлого года стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров всего мира. Об этом сообщается на официальной странице игры в "Твиттере".

"Cyberpunk 2077 вернулась в PlayStation Store", — говорится в посте.

Разработка ролевого экшена Cyberpunk 2077 началась в 2013 году польской студией CD Projekt Red, которая стала известной благодаря серии видеоигр "Ведьмак". Примерно через неделю после официального релиза компания Sony отозвала игру из сервиса цифровых продаж PlayStation Store до дальнейшего уведомления. Такое решение было принято после того, как у ряда геймеров возникли нарекания к ней в связи со сбоями и проблемами совместимости.

Как уточняют разработчики, сейчас запустить Cyberpunk 2077 можно на игровых консолях PlayStation 4 Pro и PlayStation 5. Кроме того, во второй половине этого года для владельцев версии игры на PS4 ожидается обновление.